Carlos Sainz: «Podemos tener el mejor circuito del mundo y el mejor evento de toda la Fórmula 1»

Carlos Sainz es embajador del Gran Premio de Madrid, que el próximo año será el de España en la Fórmula 1, y este viernes, día de la presentación del trazado, acudió a un acto en Ifema para transmitir sus sensaciones acerca de la carrera en su tierra natal. Delante de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde, José Luis Martínez Almeida, el piloto de Williams confesó que su ciudad «es la mejor del mundo».

«Sabía muy poquito sobre el circuito. En cuanto me lo dijo (Luis García Abad, ex representante de Fernando Alonso y cazatalentos de pilotos españoles) tardé dos segundos en contestarle porque es un proyecto que me apetece muchísimo. Es una gran noticia para la ciudad de Madrid, que a mí me encanta y siempre hablo bien cuando viajo por ahí. Para mí es la mejor ciudad del mundo y a la que siempre vuelvo cuando puedo», confesó.

«La familia y los amigos. Aparte de eso, buenos campos de golf, que sé que al alcalde le gusta. Ayer jugué con mis amigos, las vueltas en bici por la sierra, ir a la Casa de Campo… Para mí tiene unas cosas que para mi estilo de vida es perfecto y siempre que puedo lo disfruto», añadió.

Sobre su rol de embajador durante la carrera madrileña a partir de 2026, Sainz dijo que «ya le preguntan mucho» y que se «va a intentar encargar de ayudar en todo lo posible para que el circuito sea un buen espectáculo». «Yo creo que todo lo que va a llevar de conciertos va a ayudar a la ciudad. Podemos ser el mejor circuito del mundo y el mejor evento de todo el calendario. Van a ser 24 o 25 carreras y creo que Madrid puede superar a Miami, México y Las Vegas», adelantó.

Sainz y su objetivo en Madrid

«Lo que le pido siempre a un circuito de F1 es que tenga carisma y carácter, un cúmulo de curvas que lo hagan diferente. Hay circuitos como Baku, por ejemplo, que no tiene curvas importantes, aparte de la sección del castillo, pero que tiene carácter porque son curvas muy largas con muchos adelantamientos, algún que otro accidente que la hace espectacular (el propio Sainz tuvo uno con Checo Pérez en 2024). Está Yeda con curvas rápidas… Son todo circuitos urbanos seminuevos con carácter. Madrid será un circuito híbrido. Lo urbano cada vez lo vemos más en la F1 moderna. Nos gusta y tiene zona abierta y zona cerrada», analizó.

Sainz también fue preguntado por sus primeras carreras con Williams y la mejoría del equipo inglés respecto al año pasado: «Ha dado un paso adelante muy grande y eso me está permitiendo luchar entre las diez primeras posiciones. En cinco de cinco carreras lo hemos hecho. Estamos invirtiendo y preparándonos para 2026. Lo que habéis visto será la tónica de este año».

Cuestionado por un deseo para la celebración del primer GP de España en Madrid, Sainz lo dejó claro: «Quiero tener un coche para poder luchar por un podio me gustaría mucho y si lo puedo hacer en mi casa delante de mi afición y toda la gente qué mejor noticia».