Carlos Sainz es la nueva víctima favorita de la FIA: sigue los pasos de Fernando Alonso… y de su padre

La FIA tiene una cruzada contra Carlos Sainz en este inicio del Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto español ya ha sido sancionado hasta en tres ocasiones en las cuatro primeras citas de la temporada, aunque en la última de ellas la organizadora tuvo que dar marcha atrás en tiempo récord. Hablamos de una penalización de tres puestos en la parrilla del próximo Gran Premio de Arabia Saudí que querían imponerle al madrileño por sacar fuera de la pista a Kimi Andrea Antonelli en la carrera de Baréin.

Sainz no sólo ya había cumplido la sanción inicial de diez segundos que la FIA quiso convertir en una clara desventaja para Yeda, sino que además tuvo que abandonar la prueba a falta de diez vueltas para el final por un choque provocado por Yuki Tsunoda con el Red Bull. En cambio, el japonés salió totalmente impune de ese «incidente de carrera» como calificó el propio piloto español.

No recibió sanción Tsunoda y sí Sainz, aunque la FIA, que sí le quitó dos puntos de la superlicencia, tuvo que eliminarla a los 11 minutos al suponer un claro perjuicio para el madrileño, que además la había cumplido en su parada en boxes que le hizo descender varias posiciones cuando estaba para los puntos. Después, abandonó por los daños en su Williams por culpa de la embestida del nipón.

Como decimos, esta no es la primera sanción que ha visto Sainz en este fatídico estreno con Williams. Sus cuatro primeras carreras, además de por los malos resultados, han estado lastradas por las trabas del propio campeonato. Si en China fue indirectamente beneficiado por la triple descalificación post carrera a los dos pilotos de Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton) y Pierre Gasly a las dos semanas la FIA se la cobró de vuelta con dos castigos en Japón.

Tres sanciones de la FIA a Sainz

El primero vino tras la clasificación, cuando al final de la Q2 Sainz interrumpió a Hamilton al pensar que se encontraba en la vuelta de enfriamiento y no lanzada como él. Un error de Williams al no avisarle provocó que su adelantamiento forzoso frustrase en cierta medida el tiempo de su sustituto en Ferrari, por lo que la FIA no tuvo miramientos a la hora de sancionarlo.

Al caer tres puestos en la parrilla, de decimosegundo a decimoquinto, en un circuito como Suzuka en el que cuesta horrores adelantar puntuar era misión imposible para un Sainz que sólo disfrutó con su monoplaza con un juego de blandos en el tramo final de la prueba con el que pudo hacer varios adelantamientos para acabar decimocuarto. Con el batacazo de Baréin por culpa de los daños del FW47, el español sigue con ese único punto y está decimosexto en la tabla, justo por delante de Fernando Alonso, que sufrió una cruzada todavía más grosera que su compatriota en las primeras pruebas de 2024.

Los precedentes negativos de Alonso… y de su padre

El asturiano recibió una sanción histórica de 20 segundos en Australia por el simple hecho de defenderse de George Russell por la sexta posición antes del aparatoso accidente del de Mercedes. En la siguiente cita en China, la FIA volvió a castigarle con diez segundos por un incidente de carrera con el propio Sainz en el sprint, algo que colmó la paciencia de Alonso, que llegó a hablar abiertamente de una fijación de la organización en los españoles.

Y es que esta cruzada la ha llegado a sufrir en este año natural lleno de sanciones hasta su padre. Carlos Sainz fue descalificado por la FIA del Dakar 2025 tras un grave accidente en el inicio de la segunda etapa, la maratón de 48 horas, que dañó gravemente la estructura de seguridad de su Ford. Fue la propia organización del Rally quien obligó al tetracampeón y a su compañero Lucas Cruz a abandonar la última edición. Ahora es su hijo el que sufre a la Federación Internacional del Automóvil en sus duros inicios con Williams en el Mundial de F1.