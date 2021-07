Carlos Sainz finalizó en la quinta posición en el Gran Premio de Austria después de una actuación memorable. Acompañado por una buena estrategia, el piloto madrileño firmó un final de carrera espectacular en la que adelantó a Ricciardo en la última curva y pudo aprovecharse de la sanción de Pérez para acabar en el quinto lugar: «Ha sido muy divertido, estoy viendo que la estrategia y el ritmo mejoran con el paso de las carreras», aseguró.

El inicio de carrera no fue nada sencillo para Carlos Sainz, que cedió posiciones después de salir en el undécimo lugar: «Ha sido una carrera luchada por mi parte, aunque aunque bastante más sufrida de lo que pensaba al principio», dijo el madrileño, que sin embargo supo mantener la calma y apurar mucho la parada para volar al final de la carrera: «He podido mantener la calma y alargar mucho la primera parada para poner la media. La verdad que en la segunda parte de la carrera me he divertido y la primera mitad creía que no estábamos haciendo mucho».

La estrategia de Ferrari volvió a funcionar y Carlos Sainz pudo adelantar a su compañero Leclerc y a Ricciardo: «Ha funcionado. He conseguido tener un buen ritmo y tirarme a por Charles Leclerc, Ricciardo y Pérez y he podido pasarles. Ha sido divertido, sobre todo viendo que el ritmo y estrategia está mejorando con el paso de las carreras y que empiezo a ser el Carlos que es capaz de hacer esto todos los domingos».

Por último, Carlos Sainz se mostró contento con su progreso tras dos carreras fantástica a nivel individual: «No me hubiese gustado sufrir tanto en la salida, pero aparte de eso hemos conseguido mantener la calma y al final ya son dos carreras consecutivas sacando lo mejor del coche. Esto ya es lo que esperaba», concluyó Sainz, quinto en el Gran Premio de Austria.