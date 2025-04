Carlos Sainz especula sobre su duelo con Hamilton: «A ver si me apetece o no ponérselo complicado»

Carlos Sainz analizó su mejor clasificación con Williams en el Mundial de Fórmula 1 2025 y se mostró muy contento tras lograr salir en sexta posición en el Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto español no especificó si luchará contra los coches, en principio, más rápidos que vienen por detrás como son el Ferrari de Lewis Hamilton y el Red Bull de Yuki Tsunoda. Su esfuerzo en los duelos de Baréin le costó los puntos, valora.

«Contento por la buena vuelta en la Q3. Ya van tres fines de semana seguidos que saco el máximo rendimiento del coche. Muy contento de estar tan cerca del límite y de lo que se puede conseguir en la quinta carrera con el coche, pero poco a poco. Vamos dando pasos en la dirección correcta. Me he sentido un poco más cómodo cambiando cosas del set up, sintiendo mi estilo de conducción y parece que va funcionando. A seguir así», comenzó.

«Es la segunda carrera seguida que salimos delante de un Ferrari y un Red Bull. En Baréin decidí lucharles y ponérselo complicado en el primer stint, eso igual me costó la pelea por los puntos luchando tan fuerte con dos coches que al fin y al cabo siempre te acaban pasando en ritmo de carrera. Si tengo que consultarlo con la almohada si mañana merece la pena luchar a Lewis y a Yuki o si merece más la pena sumar buenos puntos para el equipo», comentó.

«No hay ningún secreto en este deporte. Lo sigo repitiendo. Hay que ir paso a paso, encontrándose, los límites del coche y entendiéndolo. Habrá clasificaciones buenas y malas en ese proceso y espero llegar a un buen nivel. Ya van dos seguidas en las que estoy a bastante buen nivel, hay que ver cómo podemos seguir mejorando», explicó.

Sainz y su duelo con Hamilton

«A ver si me apetece o no ponérselo complicado, también porque tengo un coche rápido en recta, que eso siempre ayuda. Hay que pensarlo, seguramente mañana me sienta con ganas de pelearlo, pero mi consciencia y mi mentalidad más racional me dirá que tarde o temprano te van a pasar así que lo mejor es no meterse en muchos líos, guardar el neumático, no gastarlo en la pelea y ver cómo podemos sacar el máximo de los puntos. Lo vamos a intentar pase lo que pase», aseguró Sainz.