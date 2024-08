Carlos Sainz desvela los motivos por los que ha elegido Williams: «Volveré a luchar por victorias»

Carlos Sainz ha comparecido ante los medios en Zandvoort, en la previa del GP de Holanda de F1, para explicar los motivos por los que ha escogido el equipo Williams para continuar su carrera el próximo año. El piloto español se muestra confiado de volver a luchar por victorias con ellos y aseguró que le han transmitido mucha confianza y seguridad al hablar con ellos.

A la pregunta de ¿por qué Williams?, Carlos Sainz fue muy claro en su respuesta: «Porque desde que empecé a hablar con ellos, hace ya bastantes meses, me transmitieron mucha confianza y seguridad. Han progresado mucho en los últimos años. Están invirtiendo para volver a estar donde merecen con un liderazgo claro de James Vowles (team principal) y con un proyecto y objetivo claros. Es un equipo con mucho pedigrí e historia en la F1 y yo recuerdo esa fase de recuperación en la que ayudé a mejorar a McLaren, así que me apetece ir a Williams e intentar replicar algo parecido».

«Yo lo miré más como más años, 2025-2026 y a futuro. Es donde estaría tranquilo y bien y decidí que este proyecto es el que más opciones me puede dar de volver a estar lo más adelante posible en los próximos años. No me puse como objetivo el 2025-2026, sino analizar más el proyecto, la gente… Creo que la gente dentro del proyecto es siempre muy importante y obviamente el pedigrí del equipo y lo que significaría conseguir esos objetivos en Williams», explicó el madrileño sobre su decisión.

A pesar de que, lógicamente, ir de Ferrari a Williams es un paso atrás, a Carlos Sainz no le preocupa en absoluto que al irse de la Scuderia se acaben sus mejores años en la F1 luchando por victorias y siendo protagonista: «No, eso sinceramente no me preocupa. Tengo cinco, diez o quince años de carrera por delante, si ves a Fernando Alonso, pues todavía tengo unos cuantos. Pero eso no me preocupa. Estoy convencido de que en el futuro volveré a luchar por victorias y podios».

«Es no ya donde merezco estar, porque los 20 pilotos que hay en F1 merecen luchar por victorias, todos somos igualmente o prácticamente igualmente buenos, pero sí pienso que merezco luchar por ese top-5, top-3, y creo que en algún momento volveré», agregó el todavía piloto de Ferrari que confía en que no tarde mucho en lograrlo y sea con Williams.

«Ojalá sea lo antes posible y que sea con Williams, porque ahora mismo es lo que más me motivaría y lo que más me atrae. Creo que además todavía tengo margen como mejora como piloto y junto con mi experiencia y mis valores, es lo que puedo llevar a Williams. Creo que también podemos volver a estar adelante juntos», añadió.

Sainz entiende que Williams no ilusione al aficionado

Carlos reconoció que entiende perfectamente que al seguidor español no le ilusione de primeras que se vaya a Williams: «Lo entiendo perfectamente. Pero es la carrera deportiva de un piloto que lleva diez años dejándose la piel en la F1, dándolo todo por su país y su bandera, que ha añadido tres victorias para España en la F1 que quién lo hubiera dicho cuando llegué a la F1 o incluso cuando llegué a Ferrari, que estaba tan lejos de las victorias».

«Sí, sé que no suena igual lo más excitante, pero al final, como siempre, esto no es como empieza, sino como acaba. Y ahora lo que sí que espero es que obviamente me sigan apoyando, sigan detrás de mí a tope, porque esa afición siempre se nota y estoy seguro de que mucha gente me va a apoyar», agregó Carlos Sainz.

Carlos Sainz tomó la decisión en Spa

El 55 reveló que tenía la decisión ya tomada tras la carrera de Spa y considera que esperar tanto tiempo ha sido lo correcto: «Esperar fue lo correcto porque tenía más datos de todos los equipos para tomar la decisión adecuada. Obviamente, también al principio, se consideraron las opciones de Red Bull y Mercedes porque había que considerarlas, cuando te vas de un equipo como Ferrari miras las opciones más competitivas».

«Pero una vez tenía bastante claro que los equipos más probables eran los que ya sabéis (Sauber, Alpine y Williams), quise tomar la decisión antes del verano para irme al parón con la mente relajada después de una primera mitad de temporada realmente dura, teniendo que lidiar con competir con Ferrari, que ya de por sí tiene presión y estrés, como para encima estar hablando con muchísimos equipos, negociando y conversando con tanta gente y decidiendo», concluyó.

Sobre la decisión de no esperar a Mercedes, el madrileño reafirmó: «Hombre, creo que llega el momento de agosto, había esperado suficiente también y yo también tenía que velar por mis propios intereses, por mi propia carrera deportiva y tomar la decisión que yo quiero tomar y no depender tampoco de terceras partes. Y por eso era importante para mí, tomar esa decisión yo y ser dueño de mi propio destino y no esperar, habiendo esperado todo lo que esperé hasta el 1 de agosto prácticamente, tomar mi decisión que era para mí lo importante, antes de verano», pone en valor.