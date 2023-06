Carlos Sainz da un toque a Ferrari

Carlos Sainz habló claro sobre la situación que está atravesando esta temporada en Ferrari. El piloto español vivió un fin de semana trágico en el último Gran Premio de Mónaco ya que, saliendo quinto y llegando a ponerse tercero, acabó cayendo al octavo puesto. Además, se vio superado por su compañero, Charles Leclerc, por los Mercedes, e incluso por Esteban Ocon. Ese mal resultado, le hizo perder la quinta posición en la clasificación del Mundial.

Es por ello que el madrileño ha estallado y ha culpado esa falta de nivel al «ambiente» que se respira en el seno de Ferrari entre tantos «rumores». «No es fácil, no voy a engañar, que después de cada carrera haya rumores y tanto ruido… No es el ambiente de trabajo ideal para revertir una situación en la que nadie está contento», criticó Sainz.

Aún así, el piloto quiso transmitir a sus aficionados un mensaje de esperanza. «Todos esperábamos un poco más, y no es lo ideal. Pero viendo lo que se ha hecho en la fábrica y lo que traemos a Barcelona, las ganas de todo el mundo de mejorar, y que quedan muchas carreras. Todavía hay esperanza más que de sobra para darle la vuelta y hacer carreras consistentes», afirmó.

Los rumores de los que habla

Lo que está claro es que el bajón de rendimiento de los de Maranello en las seis primeras carreras, comparado con el último Mundial, es muy preocupante. Ferrari se impuso en 2022 como el máximo competidor de Red Bull y no sólo lucharon por ganar todas las pruebas posibles, sino también por el título. Sin embargo, ahora son la cuarta escudería y esa posición está siendo complicada de aceptar para los directivos italianos.

Es por ello que en las últimas semanas hemos acudido a un baile de nombres con los que podrían dar un golpe en la mesa. El que más ruido hizo en el mundo de la Fórmula 1 fue el de Lewis Hamilton. Desde Italia, apuntaban a un posible fichaje del británico con un sueldo estelar de por medio, que le convertiría en el segundo mejor pagado de los 20 competidores. El problema es que tanto Sainz como Leclerc también son testigos de estas informaciones, por lo que la sensación de incertidumbre es mayúscula al desconocer cuál de las dos sillas podría estar en peligro.

Mejoras de Ferrari en Barcelona

De cualquier manera, Sainz debe mostrarse optimista puesto que se enfrenta a un GP, el de Montmeló, para el que contará con unas mejoras que podrían ser determinantes de cara al siguiente tramo de temporada. El propio piloto afirmó que Ferrari ha hecho «malabares» para llegar con las máximas incorporaciones posibles a España.

«Este es un circuito ideal para probar mejoras y tenemos un par de juegos de duros extra, prototipos de Pirelli, y por eso el equipo ha hecho un esfuerzo gigante por traer una mejora que en principio no iba a ser para esta cita. Dada la situación en la que estamos en Maranello, no os quiero ni contar los malabares que han tenido que hacer para traer mejoras a este Gran Premio y eso me motiva. Me alegra que el equipo esté ten enchufado», concluyó Sainz.