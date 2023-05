Ferrari prepara un ofertón para fichar a Hamilton y dar un golpe en la Fórmula 1

El mal inicio de temporada de Ferrari puede estar creando un ambiente de incertidumbre alrededor de los dos pilotos a los mandos del nuevo monoplaza italiano, que podrían estar más cuestionados que nunca. Ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz están al nivel de la temporada pasada y eso es algo que se refleja en la clasificación de constructores, en la que ahora mismo los de Maranello se ven relegados a la cuarta escudería de la parrilla. Ambos acaban contrato en 2024.

Es por ello que, quizá, ha llegado la hora de tomar decisiones y contemplar escenarios de cara a 2024. El principal objetivo de los italianos es encontrar un piloto cuya fiabilidad en pista sea indiscutible, y puede que hayan dado con el candidato perfecto. Se trata de Lewis Hamilton que, a sus 38 años, ya otea en el horizonte el fin de sus días en la máxima competición. Todo apunta a que Ferrari tiene una enorme oferta preparada para él, y podría pasar a convertirse en el segundo piloto mejor pagado de la parrilla.

El piloto británico tampoco está pasando por su mejor momento en Mercedes y está pendiente de su renovación, al igual que George Russell, cuya continuidad sí parece estar más que encarrilada. Hamilton podría ver con buenos ojos su marcha de la marca alemana, con la que lleva sin ganar una carrera desde 2021 en Arabia Saudí. Y el problema no sólo es que actualmente no pueda alcanzar a los Red Bull con el W14, lo grave es que no está al nivel ni de Aston Martin.

Todas esas informaciones que llegan desde Reino Unido relacionan a Hamilton con la escudería italiana. Según Daily Mail, en Ferrari se están rompiendo la cabeza para ver cómo pueden llevar al británico a su garaje la temporada que viene. Su plan consiste, básicamente, en ponerle por delante una oferta irrechazable para vestirle de rojo, como colofón perfecto a una carrera inmaculada. La cantidad podría llegar hasta las 40 millones de libras, es decir, 46 millones de euros. Esa cifra le dejaría justo un peldaño por debajo de Max Verstappen, al que Red Bull le paga 51 millones de euros anualmente.

Busca ser el mejor de la historia

Cabe recordar que Hamilton tiene aún en su punto de mira convertirse en el piloto con más mundiales de la historia de la Fórmula 1. Con la octava corona superaría a Michael Schumacher, batiendo así el mayor récord de este deporte. Con 103 victorias, 192 podios y 103 poles a sus espaldas, el británico podría asumir un reto aún mayor en Ferrari, la misma escudería donde el mítico piloto alemán compitió la gran parte de su carrera.

Además, este carrusel de nombres y movimientos se extiende hasta uno de los actuales pilotos de Ferrari, Leclerc. El monegasco fue preguntado hace unas semanas por su posible marcha a la franquicia alemana y despertó los rumores con la siguiente frase: «Mercedes no me han contactado… aún no», señaló.