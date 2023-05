El dueño de Aston Martin desvela los métodos de Fernando Alonso para tenerlos motivados

El jefe de Fernando Alonso, Lawrence Stroll, no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el asturiano. El propietario de la escudería Aston Martin ha revelado sus impresiones sobre el piloto español, que considera que le ha dado al equipo una «gran bola de motivación». Stroll padre ha destacado la fortaleza «física y mental» de su piloto, del que le ha sorprendido también su ambición: «Está decidido a ganar».

Lawrence ha hecho un repaso a cómo se cuajó su fichaje por Aston Martin. Ha señalado que, después de hablar con él, no necesitó escuchar más argumentos para convencerse: «Cuando hablé con él, dijo: ‘Escucha, puedo aportar algo a este equipo en mis últimos años. Voy a conducir y, con suerte, tendré algún tipo de papel dentro de Aston Martin durante muchos años cuando deje de hacerlo’. Cuando dijo eso, no necesité mucho que me convencieran».

Stroll ha destacado que los «niveles de motivación» de Alonso están «más altos que nunca». «El tipo es solo una gran bola de motivación. Está recogiendo a todos, diciendo ‘Vamos, vamos a ganar’», ha destacado. Además, ha señalado que el asturiano desconocía cuando firmó por la escudería que «el coche iba a ser tan rápido».

En una entrevista para New York Times, Lawrence Stroll ha señalado que Alonso sí que conocía los planes ambiciosos que tenía el equipo de cara al futuro: «Sabía de toda la pasión que he puesto, las excelentes personas que he contratado, las excelentes instalaciones que estaba construyendo, y quería ser parte de eso y él creyó».

Las palabras de Lawrence Stroll no hacen más que confirmar la gran sintonía que existe entre el español y su nuevo equipo. Desde que comenzó la temporada, Alonso se ha mostrado muy compenetrado tanto con los mecánicos de Aston Martin como con su compañero Lance Stroll y, ahora, las palabras del magnate canadiense, no hacen más que confirmar la gran relación que existe.