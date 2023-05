El sorprendente deseo de Fernando Alonso cuando se retire: «El mayor sueño de mi vida»

La vida sentimental de Fernando Alonso genera mucha expectación. Hace unos meses volvió a la soltería tras anunciar su ruptura con la periodista Andrea Schlager. A raíz de eso, se le ha relacionado con Taylor Swift y en las últimas horas también con Melissa Jiménez. Un Alonso que se ha abierto en canal en una entrevista muy íntima y se ha sincerado acerca de su vida personal como pocas veces antes.

A sus 42 años, el piloto asturiano tiene muy presente que no le queda mucho en la Fórmula 1, donde busca su ansiada victoria 33. «Soy consciente de mi edad», ha comenzado explicando en una entrevista concedida a The New York Times en la que también habla sobre el futuro: «Quiero tener una familia. Ese es el mayor sueño de mi vida. Todavía no he tenido éxito con eso por mi modo de vida. Eso es algo en lo que, cuando deje de correr, encontraré la felicidad».

Muchas parejas conocidas

Fernando Alonso ha tenido varias parejas, unas le han durado más y otras menos. La última de ellas fue la reportera austriaca Andrea Schlager, con la que sigue manteniendo una buena relación pese a que sentimentalmente separaran sus caminos. Antes, estuvo con Raquel del Rosario, Lara Álvarez, Linda Morselli… Con ninguna de ellas pudo formar una familia, y el piloto de Aston Marin no esconde que ese es su gran sueño cuando se aleje de los circuitos.

La última chica con la que se ha relacionado a Alonso es Melissa Jiménez, también reportera de Fórmula 1, pues cubre el Mundial para DAZN en nuestro país. Matthew J. Thompson subió una foto en su perfil oficial en la que se ve a Fernando Alonso fotografiándose con un fan en las escaleras de entrada al Instituto Oceanográfico de Mónaco, y la clave de la imagen es el fondo, pues se ve a Melissa con su hija de la mano, de ahí los rumores.