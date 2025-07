Carlos Sainz se coloca en pole para sustituir a Max Verstappen si sale de Red Bull

Carlos Sainz Jr. es el nombre que maneja Red Bull en caso de que Max Verstappen decida salir a finales de esta temporada de la escudería austríaca. El cuatro veces campeón del mundo está viviendo con cierta frustración la debilidad de su monoplaza esta temporada y podría ejecutar una cláusula de salida de cara a 2026 siendo Mercedes el equipo donde podría recalar.

En este juego de sillas, el principal candidato para sustituir a Max Verstappen es Carlos Sainz. El piloto madrileño cuenta con la experiencia, el talante y las ganas para afrontar un reto tras una aventura en Williams que no está resultando todo lo edificante que pensaba. La escudería austríaca conoce muy bien de sus habilidades después de haber coincidido en el equipo filial de Red Bull, Toro Rosso, con el propio Verstappen en 2015 consiguiendo un rendimiento bastante similar.

Carlos Sainz, además, sabe perfectamente lo que es desarrollar coches con potencial tras haber estado pilotando para Renault, McLaren o Ferrari. A sus 30 años, el madrileño se encuentra en un punto de madurez idóneo para ser la cabeza de cartel de una escudería que también se enfrenta a un largo proceso de reestructuración tras la inesperada salida de Christian Horner.

En Red Bull saben del talento y la fiabilidad de un Carlos Sainz que recientemente recordó su trayectoria junto a Max Verstappen en 2015. «Probablemente Max será uno de los mejores de la historia, si es que no lo es ya. Creo que todo el mundo lo está pasando realmente mal siendo compañero de equipo de Verstappen. Sólo puedo decir que cuando fui compañero de equipo de Max, no lo pasé tan mal. Ese primer año juntos me ha dado la confianza para saber que puedo enfrentarme a cualquiera», explicó.

Red Bull se enfrenta a un futuro incierto en la Fórmula 1 tras dominar prácticamente el último lustro en la competición. El equipo confía plenamente en Carlos Sainz para tomar los mandos en caso de que Max Verstappen se baje del barco. El madrileño está sobradamente preparado para el reto.