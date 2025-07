Carlos Sainz: «Estamos poniendo todo en el del año que viene… quien avisa no es traidor»

Carlos Sainz tiró del refranero español para hablar de la situación que vive Williams en el Mundial de Fórmula 1 2025. «Quien avisa no es traidor», dijo el piloto español tras la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña al referirse al rendimiento de su equipo, que lo hipoteca todo al próximo campeonato y sufre ahora contra el resto de escuderías que sí incorporan mejoras en sus monoplazas y están saliendo mejor paradas, también este fin de semana en Silverstone.

«Ha ido más o menos como esperábamos, no teníamos el ritmo para estar en Q3. De momento esto es lo que hay, empezamos a notar que los demás empiezan a traer mejoras, que están por encima de nosotros», comenzó el madrileño, que saldrá noveno por la sanción de diez posiciones que arrastra Oliver Bearman y de tres Kimi Andrea Anrtonelli. Sainz se quedó fuera de la Q3 por 35 milésimas.

«Salimos décimos, hay que intentar acabar noveno u octavo. Aston Martin con Fernando Alonso va muy rápido, pero no descarto nada. Intentaremos coger todos los puntos posibles. Suelo ir mejor en carrera que en clasificación», comentó Sainz en su análisis, incluyendo el asturiano con el AMR25 mejorado.

«Hemos dedicado esta parte del fin de semana a intentar mejorar nuestros problemas de fiabilidad. Lo he dedicado a probar algunas cosas que me den pistas y alguna décima extra en clasificación. No ha sido el approach a la clasificación mejor del mundo. He hecho vueltas buenas y no han salido las cosas, no es que hubiese más ritmo en el coche del que hay», lamentó.

Sainz recuerda donde está la inversión de Williams

«Hay frustración. Somos un equipo súper competitivo. Vengo los últimos años de ir muy bien y rápido en Silverstone. Me da rabia estar hoy luchando por el undécimo. Desde principios de temporada avisamos de que esto era lo que podía pasar, estamos poniendo todo en el del año que viene que es cuando espero que Williams pueda dar el salto. Quien avisa no es traidor, lo esperábamos», finalizó Carlos en los micrófonos de DAZN.