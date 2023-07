Carlos Sainz: «El coche de seguridad ha afectado a mi carrera»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación al término de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto sufrió otra mala estrategia de Ferrari estaba muy decepcionado por el desenlace de una prueba en la que descendió cinco posiciones hasta acabar décimo y echó la culpa al coche de seguridad cuando le acababan de colocar neumáticos duros.

Decepción

«Ha pasado un poco de todo, el principio de carrera no ha ido mal he podido, obviamente éramos conscientes de que McLaren y Red Bull tenían más ritmo, pero he podido extender bien el primer juego de neumáticos. Luego, ha salido un coche de seguridad que ha afectado a mi carrera, he defendido como he podido y no ha podido ser».

Estrategia durante la bandera amarilla

«Si hubiese entrado a boxes para poner el blando habría salido décimo y hubiese sido muy difícil, es lo que hay, quizá sin el coche de seguridad podría haber pasado a Leclerc».

Ritmo de carrera

«Con el viento es difícil manejar el coche, en la siguiente carrera tendremos que mejorar».