Brad Pitt fue uno más en Silverstone: apareció junto a Sainz y escuchó el himno con Verstappen

El GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 ha dejado una imagen insólita. Brad Pitt fue un piloto más de la parrilla en Silverstone, donde se encuentra rodando una película sobre el campeonato. Antes de la carrera, durante la interpretación del himno de Inglaterra, apareció junto al resto de pilotos. Su camino del pit lane a la línea de salida la hizo acompañado de su compañero de equipo en la ficción, Damson Idris, y de Carlos Sainz. Después, los dos actores aparecieron al lado de Max Verstappen durante el himno.

El jueves, un día antes de los entrenamientos libres, Brad Pitt ya dio unas vueltas al circuito. El motivo es el rodaje de una película sobre la Fórmula 1 en la que el actor hace el papel de un piloto. Dirigida por Joseph Kosinski, la producción de Apple TV no ha escatimado en detalles. Durante el GP de Gran Bretaña, han contado con garaje propio en el pit lane, con una escudería llamada APXGP.

Para darle mayor realismo a la producción, se ha optado porque el coche aparezca rodando junto por delante del resto de monoplazas de la parrilla. El coche rodó por delante del de Max Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso. Aunque, lógicamente, sólo lo hizo durante la vuelta de preparación que precede a la salida y no se publicaron imágenes de ello. Sí que las hay del actor vestido por completo como un piloto de Fórmula 1 saliendo del supuesto motorhome de su equipo y dirigiéndose al garaje.

Brad Pitt is suited and booted for his run on track 👀 pic.twitter.com/cxDZmwJoi4

— WTF1 (@wtf1official) July 9, 2023