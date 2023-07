El presidente de la FIA le pone las pilas a Hamilton: «Nadie impide…»

Lewis Hamilton no gana para disgustos. Después del palo de Toto Wolff, jefe de Mercedes, por radio en el Gran Premio de Austria tras sus quejas sobre el coche, ahora ha sido la FIA quién le ha dado un nuevo revés al británico. En la víspera de su gran premio de casa, el presidente de la FIA, Ben Sulayem, ha rechazado la petición del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 para frenar el dominio de Red Bull.

«Creo que la FIA debería establecer un momento en el que todos puedan comenzar a desarrollar el monoplaza del siguiente año. Podríamos decir el 1 de agosto, y ahí es donde todos podrían comenzar, para que nadie pueda obtener una ventaja el año siguiente, porque eso apesta», comentó el piloto de Mercedes durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

Por alusiones, Verstappen respondió a los comentarios de Hamilton dándole un zasca antológico: «No hablábamos de estas cosas cuando Lewis estaba ganando sus títulos… así que no creo que debamos hacerlo ahora… La vida es casi siempre injusta, no solo en la Fórmula 1. Muchas cosas en la vida son injustas, así que sólo tienes que vivir con eso».

Ante la petición del británico de fijar el 1 de agosto como la fecha en la que todo el mundo puede empezar a trabajar en el coche del próximo año como pronto, el presidente de la FIA ha respondido en declaraciones a Associated Press dejando claro que «no podemos castigar a las personas por ser mejores, por esforzarse más. Eso es injusto».

Ben Sulayem denegó la petición de Hamilton y le mandó un mensaje al piloto británico: «Es el momento Verstappen, es el momento de Red Bull. ¿Qué hacemos y castigamos al niño bueno? No, vamos a hacer buenos a los otros equipos. Nadie impide que los demás equipos mejoren».