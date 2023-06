Hamilton se rebela contra la llegada de la Fórmula 1 a Madrid

A la posible llegada de la Fórmula 1 a Madrid le ha salido un enemigo inesperado y no se trata de un simple aficionado, precisamente. Hablamos de Lewis Hamilton, el piloto más laureado de la historia junto con Michael Schumacher. Durante su presencia en Barcelona para disputar el Gran Premio de España, el británico ha reclamado la continuidad del Circuito de Cataluña en el calendario y ha mostrado sus reticencias respecto un posible traslado de la prueba a la capital española.

«No quiero perder Barcelona. Me encanta la ciudad y es uno de los circuitos clásicos de la Fórmula 1, uno de esos en los que siempre he disfrutado. Espero que el nuevo proyecto de Madrid no sea como el de Valencia porque aquel circuito no era el más divertido para pilotar», comparó Hamilton ante la prensa en el trazado barcelonés, recordando los cinco años en los que Valencia acogió el Gran Premio de Europa (2008-2012).

El heptacampeón mundial abundó en su argumentación y llamó a «mantener los circuitos» clásicos de la F1. «Al menos los que nos den grandes carreras. Budapest y Silverstone también son carreras espectaculares que deben seguir, y quizá se deban quitar los que no son tan entretenidos. Hay que agarrarse a los pilares de este deporte», reclamó.

Barcelona tiene contrato firmado con la Fórmula 1 hasta 2026, pero a partir de entonces es una incógnita lo que ocurrirá con la competición en España. Mientras tanto, Madrid sigue dando pasos adelante para convertirse en sede de la F1 a partir de 2027. Estados Unidos (3 carreras) e Italia (2) son los únicos países que poseen más de una carrera en el actual calendario de la competición, por lo que una posible cohabitación entre las ciudades españolas no está completamente descartada.

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, ha bendecido en Montmeló la posibilidad de que España pueda acoger dos carreras de Fórmula 1 en la misma temporada. Sin embargo, el peso de la decisión recae sobre la F1 y su presidente, Stefano Domenicali, siempre ha mostrado mucho más escéptico con la opción de que Madrid y Barcelona estén presentes en el calendario al mismo tiempo.