Carlos Alcaraz: «He disfrutado sufriendo, ha sido uno de los partidos más duros de mi carrera»

Carlos Alcaraz llegó a su primera final de Roland Garros tras una gran pelea ante Jannik Sinner, al que derrotó en semifinales en cinco sets (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3). El tenista español alcanzó la primera final en el Grand Slam de la tierra batida y estará el domingo en París buscando su tercer grande del tenis, tras los conseguidos en el US Open (2o22) y Wimbledon (2023).

«Hoy ha sido una cuestión de sufrir. Cuatro horas, cinco sets, todo lo que podía pasar ha pasado…», explicó Carlos Alcaraz una vez terminó el partido. El tenista murciano explicó que «he disfrutado sufriendo», ya que la semifinal ante Sinner fue muy dura. Arrancó muy mal el español, perdiendo el primer set desde el inicio, pero se fue recuperando hasta alcanzar la victoria final.

«Ha sido uno de los partidos más duros de mi carrera», reconoció Alcaraz, que elogió a su rival generacional, con el que está ya protagonizando la gran rivalidad del tenis actual. «Esto muestra lo gran jugador que es. Tiene un equipo detrás de él magnífico y espero jugar muchos más partidos así. Es un rival, duro, duro, duro y esto me hace mejorar», dijo Carlos sobre Jannik.

A su vez, Alcaraz analizó como vio este intenso partido de semifinales: «Vi que Jannik tenía problemas en el tercer set y sabía que tenía que tener calma porque quizá se me ha marchado en ese momento. He tenido calambres y me he acordado de lo que me pasó el pasado año. El tercer set ha sido rarísimo para mí por eso, pero he sabido reponerme en el cuarto y en el quinto set he esperado a mi momento».

Ya en español, y sobre la pista central de Roland Garros, Alcaraz agradeció a «los españoles que hay por aquí». «Muchísimas gracias por venir, la verdad me siento un privilegiado jugar con vosotros en cada partido. Muchísimas gracias de corazón, os espero en la final», concluyó el ya finalista de Roland Garros.

Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros

Carlos Alcaraz Garfia jugará su primera final de Roland Garros. En un partido de casi cuatro horas y en duelo directo con el que apunta a ser su gran rival en la próxima década, el tenista español supo apartar sus fantasmas, resurgir, tras un inicio muy negativo, y acabar remontando para tumbar a Jannik Sinner por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3. No fue un partido excelso de nivel, pero sí de emoción e igualdad. Ahí, la determinación de Alcaraz marcó la diferencia y el domingo 9 de junio, ante Casper Ruud o Alexander Zverev (este partido de semifinales se jugará este viernes), luchará por levantar la Copa de los Mosqueteros por primera vez.