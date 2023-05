Carlos Alcaraz ‘copia’ a Nadal su hotel talismán para el asalto a Roland Garros

Carlos Alcaraz quiere tenerlo todo preparado para intentar su primera conquista de Roland Garros, en un año 2023 en el que se siente totalmente preparado para suceder a Rafa Nadal en el trono de campeón en París. En términos competitivos, la ausencia del 14 veces ganador del segundo Grand Slam de la temporada ayuda y mucho a Carlitos, que se quita un histórico rival de encima, pero en lo metodológico, Alcaraz también ha aprovechado todo el bagaje de Nadal para copiar una de sus rutinas en los años que ganó Roland Garros, en concreto en lo que respecta al hotel en el que alojarse.

El hogar de Nadal desde su primera participación y hasta 2019, en el año anterior a la pandemia del coronavirus que lo cambió todo, será durante la presente edición de Roland Garros el hotel en el que se aloje Carlos Alcaraz junto a su equipo en París durante las dos semanas de celebración del torneo, siempre y cuando el español vaya avanzando rondas y acercándose al gran objetivo, que no es otro que conquistar la Copa de los Mosqueteros que Rafa Nadal levantó en 14 ocasiones, incluyendo la última en 2022.

El hotel elegido por Carlos Alcaraz y su equipo no es otro que el Meliá Paris Tour Eiffel, de la prestigiosa marca de lujo, Meliá Collection. Además de la calidad del alojamiento, de cinco estrellas, pondera mucho la localización a escasos metros de los Campos Elíseos, una de las zonas emblemáticas de París

Nadal era –y es– un habitual del Meliá París Tour Eiffel, y en el único año en que no se alojó en este hotel fue en 2020, con motivo de la pandemia del coronavirus, que obligó a la organización de Roland Garros a acoger a todos los jugadores participantes en los mismos establecimientos, en este caso para Rafa y su equipo el Pullman Torre Eiffel, cercano al Meliá. En este 2023, Nadal no jugará Roland Garros por lesión, en la que es su primer ausencia del torneo desde 2004, cuando todavía no había explotado de forma decisiva ni ganado ninguno de sus 14 títulos en Roland Garros.

Alcaraz, favorito para suceder a Nadal

Por su parte, Carlos Alcaraz, tras ceder en cuartos de final de Roland Garros en 2022, quiere tenerlo un año después todo controlado y se alojará en la guarida del rey, el Meliá París Tour Eiffel, en una decisión que se desconoce si es casualidad o buscando la misma suerte que acompañó a Rafa Nadal durante 13 de las 14 ocasiones en las que levantó el título de campeón en la capital francesa. El lujo, la tranquilidad y el excelente trato personal del hotel refrendan la elección del número uno del ranking ATP.