La paliza de OKDIARIO a El Chiringuito de Jugones en la Superliga de Medios Solidaria todavía colea. Los chicos de Pedrerol fueron superados por el periódico de Eduardo Inda en un encuentro que terminó 6-1. Se trata de la mayor goleada que ha recibido el equipo de Josep, que quiso hablar largo y tendido sobre lo sucedido este jueves en el programa. De hecho, cuando el director y presentador dio paso a los protagonistas no pudo disimular en su rostro la decepción que sentía.

«Hoy ha sido el equipo más limitado, ha sido un partido complicado», comenzaba diciendo Pedrerol con cara de pocos amigos antes de que varios futbolistas del equipo de El Chiringuito pasaran a contar lo sucedido sobre el terreno de juego este jueves. «¿Qué ha pasado?», insistía el presentador pidiendo esas explicaciones.

😳 «Ha sido PATÉTICO… un PARTIDO LAMENTABLE» 😳 @JuanfeSanzPerez, autocrítico tras la DEBACLE en #ChiringuitoLigaSolidaria pic.twitter.com/ahOKdyqZ97 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2022



La derrota fue tan dura que Fran Garrido, entrenador del equipo, ha amagado con dimitir de su cargo porque considera que los chicos no se están divirtiendo sobre el césped: «Quizás tengo que apartarme un poco». El técnico hizo un ejercicio de autocrítica deslizando que quizás lo mejor era dar un paso al lado, pero tanto los jugadores como Josep Pedrerol le pidieron un tiempo y que lo pensara bien.

«Tómate unos días y hablamos, no es bueno en caliente decidir estas cosas. Has aportado mucho y el equipo te valora mucho, aunque haya críticas de los que juegan menos. El jueves descansa (hay partido) y desde fuera puedes analizar qué está pasando, pero ven por la noche entrenes o no. Tómate el descanso de un partido y el jueves nos dices si crees que eres capaz y tienes ilusión por recuperar al equipo. Piénsalo», le respondió Pedrerol.