Capello desvela el vacío de Suker y Mijatovic a Raúl: “No querían pasarle el balón y les dije que no jugarían más”

El ex técnico del Real Madrid Fabio Capello comparó la situación que atraviesa Mauro Icardi en el Inter con una que él vivió durante su primera etapa en el banquillo madridista. Mijatovic y Suker no querían pasarle el balón a Raúl y él tuvo que interceder para acabar con el problema

Mauro Icardi atraviesa por una situación complicada en el Inter de Milan, después de que el club le retirara la capitanía por unas polémicas declaraciones de su pareja y agente, Wanda Nara. De esta situación habló Fabio Capello en Sky Sport, que asegura haber vivido alguna que otra situación complicada en su paso por los banquillos. El técnico puso el ejemplo de algo vivido durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid.

Durante aquel paso por el club blanco en la temporada 1996-97, Capello tuvo que afrontar una complicada y delicada situación. Pedja Mijatovic y Davor Suker, dos de las estrellas de aquel equipo, no querían pasarle el balón a Raúl y el técnico tuvo que interceder para solucionar el problema y que los dos cracks le dieran la pelota a la entonces joven estrella, ya que en aquel momento el 7 blanco disputaba su tercera temporada con el primer equipo.

“Spalletti tiene que hablar con la gente y no con la prensa. Tienes que coger a los jugadores y solucionarlo. A mí me pasó en el Real Madrid con Suker y Mijatovic, que no querían pasar el balón a Raúl. Se lo dije a ambos y no paso más”, asegura Capello durante la entrevista con el medio italiano y aconseja a su compatriota que se centre en hablar con sus futbolistas en vez de con los medios de comunicación.

Lo cierto es que el caso Icardi está dando mucho que hablar en Italia. El delantero era objetivo de los grandes equipos, como el Real Madrid, pero su actitud y toda la polémica generada por las declaraciones de Wanda Nara han provocado que pase de indiscutible a la grada. Primero se negó a entrar en la convocatoria de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League frente al Rapid de Viena y luego Spalleti le ha dejado fuera de las últimas cinco listas por diferentes motivos.