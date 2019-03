El Real Madrid prepara a Raúl

Raúl es actualmente el entrenador del Juvenil B, tercer filial del Real Madrid, y en el club siguen formándole para que en un futuro pueda ser el técnico del primer equipo.

La noticia saltaba el pasado jueves. Álvaro Benito dejaba de ser entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid tras hacer públicamente unos comentarios inapropiados sobre el primer equipo y el club no dudaba en elegir a Raúl como su sustituto en el Juvenil B. El hasta entonces técnico del Cadete B, era el indicado para coger las riendas del tercer filial madridista. Un reto importante teniendo en cuenta su corta experiencia en los banquillos, aunque la entidad madridista ha visto la oportunidad perfecta para seguir formando al eterno ‘7’.

No es un secreto que en el Real Madrid se ve en Raúl uno de los entrenadores con más proyección para sentarse en un futuro en el banquillo del estadio Santiago Bernabéu. No se plantean que este ascenso al primer equipo sea inmediato, pero sí se valora como una posibilidad muy seria para un futuro no muy lejano. Por ello, en el Juvenil B, una categoría de mayor exigencia que la de cadete, es el segundo paso que el club da para comenzar a moldearle.

De hecho, el tercero podría ser llegar al Castilla o, quién sabe, si actuar como segundo entrenador de la primera plantilla. Lo normal es que Manolo Díaz no continúe la próxima temporada en el primer filial y ese hueco podría ser ocupado por Raúl. Al igual que hizo Zidane en su día, el ex jugador utilizaría el banquillo del estadio Alfredo di Stéfano para formarse antes de dar el salto.

Raúl debutó este domingo en el Juvenil B ante el Leganés y las sensaciones no han podido ser mejores. Los blancos han ganado 1-4 y siguen liderando el Grupo 12 de la División Nacional Juvenil, por delante del Atlético de Madrid. Su principal objetivo será conseguir el campeonato liguero y formar a unos jugadores que la temporada que viene deberán rendir en División de Honor, una de las categorías más importantes a nivel formativo.

Raúl conoce a la perfección al Real Madrid. Tras ser canterano, capitán y uno de los símbolos del madridismo durante muchos años, pocos están más capacitados que él para coger las riendas del equipo en el futuro. Eso sí, en el club son conscientes de que tiene que ir paso a paso y adquirir una experiencia que todavía no tiene.