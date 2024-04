Cantabria Labs y NDL Pro-Health anuncian el patrocinio con Álex Ruiz y Gemma Triay

Cantabria Labs y NDL Pro-Health han anunciado este jueves 11 de abril, en un evento de presentación que ha tenido lugar en la Ciudad de la Raqueta, en Madrid, sus dos nuevos patrocinios deportivos, a los jugadores de pádel Álex Ruiz y Gemma Triay. Con esta alianza, ambas compañías refuerzan su compromiso con la promoción del deporte español, explorando nuevos territorios dentro de su estrategia de patrocinios: el pádel.

Como embajadores de Cantabria Labs y NDL Pro-Health, Álex Ruiz y Gemma Triay participarán activamente en las campañas de concienciación y prevención de la salud de ambas compañías, junto a otros embajadores y patrocinios deportivos de las marcas. Ambos son jugadores de primer nivel en el mundo del pádel que se preocupan por su salud, por su rendimiento y con los que comparten unos valores que son la base de esta relación, como el esfuerzo, el inconformismo o la superación.

Susana Guasch, periodista deportiva y presentadora de Movistar+, fue la encargada de moderar el coloquio entre Juan Matji, presidente de Cantabria Labs y de NDL Pro-Health, y los dos nuevos embajadores deportivos, Álex Ruiz y Gemma Triay. Durante el mismo, los tres protagonistas transmitieron las bases de este partnership estratégico que nace con el objetivo de amplificar la visibilidad de sus mensajes de concienciación sobre la importancia del deporte y del cuidado de la salud.

Además, se resaltó la importancia de desarrollar unos buenos hábitos de fotoprotección en la práctica deportiva de la mano de los productos de Heliocare, así como de contar con una suplementación de confianza, como la de NDL Pro-Health, para garantizar el bienestar físico y mental del deportista.

Gemma Triay, número tres del ranking de la Federación Internacional de Pádel y tres veces campeona del mundo junto a la selección española de pádel, comenzó su colaboración con Cantabria Labs en 2023 a través de su filial italiana, Cantabria Labs Difa Cooper, a la que ahora se suma NDL Pro-Health. Por su parte, Álex Ruiz, número 15 del ranking, se configura como uno de los jugadores de pádel profesional con mayor progresión en esta disciplina.

«Es un orgullo y un placer que una empresa como Cantabria Labs, compañía experta en fotoprotección y líder prescripción dermatológica en España, Italia y Portugal, y otra con el potencial de NDL Pro-Health, a las que admiro por la calidad de sus productos, apuesten por mí, por el pádel y por el deporte femenino», declaró Gemma Triay durante la presentación.

Por su parte, Álex Ruiz añadió: «Llevo muchos años concienciado con la salud de mi piel y me hace especial ilusión unirme a una marca que lleva tiempo en mi neceser. Además, poder contar con el apoyo de NDL PRO-HEALTH me está ayudando a mantener un nivel de juego óptimo no sólo a través de sus complementos alimenticios, sino también conectándome con los mejores profesionales de la salud. Dada mi condición de diabético, contar con un equipo multidisciplinar que vele por mi bienestar cobra aún más importancia; el equipo de NDL lo entiende y me apoya también en este sentido».