Escándalo en el Reino Unido con Kell Brook. El ex campeón mundial de boxeo se ha tenido que disculpar a través de las redes sociales días después de que lo grabaran esnifando un polvo blanco inclinado sobre una mesa. «Me equivoqué. Levanto las manos y quiero disculparme con mi familia, gimnasio, amigos y fanáticos. No es ningún secreto que lucho contra la salud mental y es difícil», dijo asegurando que no era droga sino que se trataba de una broma.