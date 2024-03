Calzona avisa al Barça: «Hemos mejorado muchísimo y vamos a jugar de igual a igual»

El entrenador del Nápoles, Francesco Calzona, compareció ante los medios de comunicación antes del partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Barcelona. El italiano mandó un aviso a los culés, que deben anotar un gol más para meterse en cuartos y superar una eliminatoria que viene igualada del estadio Diego Armando Maradona (1-1). También alabó a Lamine Yamal, quien cree que puede llegar a ser «uno de los mejores jugadores del mundo».

«Lamine Yamal tiene las cualidades futuras para llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Es muy joven y ya parece un veterano. Si no se pierde por el camino, tiene muchas opciones de convertirse en un jugador top mundial», aseguró el técnico italiano.

En la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys, Calzona elogió al centrocampista del Barça Frenkie de Jong, que será baja por lesión, al que definió como un jugador «moderno, físico y técnico». «Me encanta, lo tiene todo, pero el Barcelona tiene una plantilla muy amplia y encontrará una solución», añadió.

El técnico italiano valoró que el Nápoles «ha cambiado mucho» desde su llegada: «Somos un equipo más compacto, que no hace tantas concesiones y crea más oportunidades. Estamos marcando bastante y defendemos adelante. No me gusta que mi equipo corra hacia atrás». «Esto es mérito de los jugadores, que han hecho avances increíbles en estas semanas. El recorrido no se ha acabado, es muy largo, y queda mucho para convertirnos en el equipo que yo quisiera», comentó.

Calzona mete miedo al Barça

Respecto al encuentro de la ida, Calzona afirmó que el Nápoles realizó «un gran partido de equipo» y, a pesar de la «extraordinaria» puesta en escena del Barça, mejoró «muchísimo» en la segunda parte y solo le «faltó ganar». «El de mañana es el partido más importante del año para nosotros. Entre otras cosas, porque tenemos que recuperarnos en la Liga y esta es una oportunidad para mejorar, un estímulo más», valoró el entrenador del conjunto azzurro.

Por último, Calzona lanzó un mensaje optimista: «Si tienes miedo, no vale la pena que te presentes. Debemos tener el valor de enfrentarnos a adversarios fuertes y en forma con la conciencia de que somos fuertes. El Nápoles tiene que jugar de igual a igual, e intentar ganar».

El atacante del Nápoles, Matteo Politano, también declaró ante los medios de comunicación. «Nuestras fortalezas son la posesión de la pelota y tenemos que usarla. Sabemos que esta temporada el Barça sufre en defensa. Hemos estudiado cómo crearles dificultades y mañana tenemos que salir concentrados al máximo», analizó.

«Hemos vuelto a hacer lo que sabemos hacer, dominar la posesión del balón y encerrar al adversario en el área. Si esperamos al adversario, entramos en dificultades porque tenemos jugadores a los que les gusta atacar. El Nápoles tendrá que jugar como el Nápoles: tener el balón y defender hacia adelante. Conocemos la fuerza ofensiva del Barça y podemos sufrir su profundidad de juego. Queremos aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos», añadió.