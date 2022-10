Cádiz-Atlético: a olvidar las penas…o a multiplicarlas

En pleno duelo por la eliminación en la Champions, que va a suponer una debacle económica y deportiva para el club, vuelve el Atlético a la Liga para enfrentarse en el Nuevo Mirandilla a un Cádiz cargado de necesidades que sólo ha ganado un partido en lo que va de temporada, y que el año pasado fue el único de los de abajo que perdió dos veces contra los rojiblancos. Negredo, que le ha marcado seis goles a su rival de hoy, es la gran pesadilla colchonera, aunque lo que de verdad preocupa es la alarmante falta de efectividad que demuestra el equipo de Simeone en este curso, y que de momento le ha costado ya decirle adiós a uno de sus grandes objetivos.

No hay margen para el error hoy en la Tacita de Plata porque la consecuencia de un empate o de una derrota sería permitir que el Real Madrid se escapara a 10 ú 11 puntos de distancia, una losa que parece ya insalvable. No es mal escenario Cádiz, donde no pierde el Atlético desde 1989, hace 33 años, y donde ha marcado cuatro goles en sus dos últimas visitas. Sin embargo el equipo carece de la credibilidad que se había ganado a pulso en años precedentes y le toca ahora recuperarla.

Más allá de la indudable diferencia de potencial entre uno y otro equipo, los rojiblancos se aferran a su inmaculada trayectoria fuera de casa en la Liga (cuatro victorias y un empate) y a su racha reciente de cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas. El Cádiz viene de encajar cinco goles en Vallecas, pero hace dos semanas supo cerrar bien su portería ante el Betis y arrancó un empate a cero que hoy sería por supuesto un tesoro.

Debuta en la convocatoria Reguilón, aunque no será titular, y es de prever que el Cholo mueva piezas con respecto al Leverkusen, aunque tampoco hay demasiado de lo que tirar, sobre todo en medio campo, donde se echa mucho de menos a Koke, Lemar y Llorente, en condiciones normales tres titulares. El último de ellos ya está recuperado, pero Simeone ha considerado precipitado incluirlo en la convocatoria. Sí que se espera como agua de mayo a Savic en defensa, sobre todo después del desafortunadísimo partido de Hermoso ante el Leverkusen.

Pita el murciano José Marta Sánchez Martínez, con el que el Atlético no ha perdido nunca, y que esta temporada le dirigió en el debut liguero ante el Getafe. Ese día Joao repartió tres asistencias y acaparó los elogios generales. Las cosas han cambiado tanto desde entonces…

Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma, Luis Hernández, Fali, Chust, Espino, San Emeterio, Álex Fernández, Alejo, Ocampo, Rubén Sobrino y Negredo.

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Reinildo, Carrasco, Witsel, Kondogbia, De Paul, Griezmann y Morata.

Árbitros: Sánchez Martínez (campo) y Estrada Fernández (VAR).

Estadio: Nuevo Mirandilla 16.15 horas.