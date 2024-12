Bonucci deja en evidencia la profesionalidad de Szczesny: «Todos sabemos lo que hacía encerrado en el baño»

La fama que persigue a Wojciech Szczesny no parece cesar. Pese a que desde su llegada a Barcelona no ha debutado, siendo siempre el portero suplente por detrás de Iñaki Peña, Szczesny sigue acaparando titulares, más incluso que su compañero titular, aunque no precisamente por algo deportivo, sino por la alargada sombra que le persigue como deportista fumador. Esta vez ha sido uno de sus ex compañeros en la Juventus, una voz autorizada como Leonardo Bonucci, el que ha manifestado los comportamientos de Szczesny y su costumbre de encerrarse en el baño…

Y es que a Bonucci no gustaron ni un pelo unas declaraciones previas del propio Szczesny en las que aseguraba que, cuando el central italiano hablaba en el vestuario de la Juventus, éste se ponía unos auriculares para no escucharle, despreciándole. Esto llegó al italiano que, durante una entrevista en la que repasa algunos eventos importantes de su carrera una vez que ya se ha retirado.

«Sí, estaba molesto, también porque no correspondía a la verdad, dado que en mi opinión cosas de este tipo… lo sagrado del vestuario debe estar siempre ahí, ¿ok?», comenzaba Bonucci, molesto por las declaraciones de su ex compañero en la etapa en la Juventus, donde el central era una de las voces autorizadas del equipo, momento en el que lanzó el dardo directo hacia Szczesny, al que no dejó precisamente en buen lugar: «Cuando hablé, hablé por el bien del equipo, y respecto a quien llevaba auriculares, casi no estaba en el vestuario, porque estaba en el baño haciendo otras cosas que sabemos… y no me gustan».

Es ahí cuando intentan tirar de la lengua a Leonardo Bonucci, entrevistado por otro mítico italiano como el ex delantero Luca Toni, ahora conductor del programa de Prime Video Fenomeni. El ariete le insiste y le repregunta: «Pero, ¿qué estaba haciendo en el baño?». Es ahí cuando el ex central no se esconde, sin afirmar nada, aunque aludiendo a lo evidente: «Todos lo sabemos, porque él también lo dijo».

«Tal vez en ese momento, cuando ya había dejado el fútbol, aunque después volvió porque le llamó el Barcelona, estaba un poco confundido y dijo esa mierda. A mí me sorprendió mucho la gilipollez que dijo», concretaba por último Bonucci sobre Szczesny, al que no deja en muy buen lugar su ex compañero.

Y es que Wojciech Szczesny ya fue pillado hace unas semanas fumando en el vestuario del Barcelona en un vídeo que compartió el mismísimo Barcelona, que horas después borraría al percatarse de lo que allí se veía: se ve claramente como Szczesny suelta humo tras fumar en el mismo vestuario, en medio del festejo de sus compañeros.

El portero polaco del Barcelona ya afirmó semanas atrás, cuando todo el tema sobre su condición de fumador explotó, que «si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy, he sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie», reconociendo sin tapujos que sigue fumando: «Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa».