Szczesny monta otro lío al Barcelona: además de fumador su bebida favorita es la cerveza

El aterrizaje de Wojciech Szczesny en el Barcelona está siendo de todo menos tranquilo. En torno al portero polaco rodea un misticismo de portero díscolo, antiguo, de los que se rigen por otras normas, de ahí la muestra del tabaco, de ser fumador, que desde su etapa en el Arsenal se conoce y que todo hace indicar que no ha cambiado. Ahora, en sus últimas declaraciones, Szczesny afirma también que es un amante de la cerveza.

Szczesny llega al Barcelona para ocupar el lugar de Marc-André Ter Stegen tras su lesión, vuelve del retiro pocos meses después de anunciar que colgaba los guantes pero que no es «capaz de decirle ‘no’ al Barcelona». Al club culé le pareció la apuesta más lógica dentro del amplio catálogo de jugadores en paro y recientemente retirados que tenían encima de la mesa. Seguramente lo que no pensaba en Can Barça es la repercusión que tendrían sus aficiones extradeportivas y su repercusión con lo deportivo, Szczesny ha llegado con la polémica debajo del brazo, en este caso entre sus manos.

Si el rol de fumador no fuera suficiente losa para un deportista, ahora Szczesny también reconoce que la cerveza es una de sus grandes bebidas. Entre risas, el polaco respondía estos días en una entrevista cuáles eran su comida y bebida favoritas, donde el portero polaco, lejos de apagar cualquier incendio, se encargó de avivarlo.

🤯 SZCZĘSNY LA VUELVE A LIAR. 🍺 «¿Mi bebida favorita? Hasta la semana pasada, la cerveza». pic.twitter.com/fggyE7xH1B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2024

Szczesny, en una entrevista con Mundo Deportivo, fue más que claro cuando se le preguntaba tanto por la comida, como por la bebida, con sarcasmo y humor «Era la pizza hasta antes de la semana pasada», expresaba Szczesny que, decía después que era el «sushi». Con la bebida respondía igual: «Era la cerveza hasta antes de la semana pasada…». Luego hizo referencia a que su bebida era «el agua».

Estas declaraciones se suman a sus palabras en torno a la polémica con el tabaco y si sigue siendo fumador, ante lo que Szczesny se ha mostrado muy tajante, resumiendo que es un aspecto de su vida privada: «Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos. A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente».

El portero polaco del Barcelona, cerró el tema sobre si es fumador así: «Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa».

Está por ver qué rendimiento da Szczesny en el Barcelona durante esta temporada que ha firmado como culé, concretamente en el terreno de juego y si toma el relevo a Iñaki Peña, lo que es seguro es que el polaco ya está dando juego entre bambalinas desde el minuto 1…