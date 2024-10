La bonita visita de Jesús Navas a la Selección en Córdoba: «Eres un orgullo para el fútbol español»

La selección española de fútbol recibió una visita muy especial en Córdoba, la de Jesús Navas. El de los Palacios, que colgará las botas en diciembre, ha aprovechado la presencia de la Selección en Andalucía para pasar a saludar a los que fueron sus compañeros en la pasada Eurocopa. Allí, el jugador del Sevilla, recibió un sentido homenaje por parte de sus compañeros de Roja y de la RFEF a escasas horas del duelo entre España y Serbia en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Acompañado de sus padres Francisco y Aurora, de su mujer Alejandra y de sus hijos Jesús y Romeo, el lateral derecho del equipo de España ha querido compartir un reencuentro muy especial con sus compañeros a unas horas del encuentro de la Selección en la ciudad califal.

El vicepresidente de la RFEF, Pablo Lozano, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, han hecho entrega a Navas de una camiseta conmemorativa con el número 56, que representa los encuentros con la Absoluta del palaciego además de los trofeos del Mundial, las dos eurocopas y la Liga de Naciones conquistada por el futbolista andaluz y que le convierten en el futbolista más laureado en la historia de la Selección.

«Representas un orgullo para todo el fútbol español e internamente queríamos todos trasladarte ese sentimiento», le ha dedicado el seleccionador a un Navas a quien conoce desde su época de juvenil en el Sevilla y al que convocó tanto para la última final de la Liga de Naciones como para la pasada Eurocopa de Alemania, donde España se proclamó campeón y el sevillano consiguió su segunda Eurocopa.

Un día para el reconocimiento y el homenaje de un Jesús Navas que vivirá en directo y acompañado de su familia el duelo frente a Serbia en el que España, con un triunfo, sellaría su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones UEFA.

Navas, feliz por el homenaje

Jesús Navas se mostró muy agradecido con el homenaje que recibió: «Muy feliz y muy contento por este homenaje y recibimiento de los compañeros, del míster… muy feliz de volver a verlos de nuevo, muy contento de estar aquí. Es un orgullo poder estar con la Selección y disfrutar de cada momento. Dar las gracias a todos».

«Se echa mucho de menos. Es difícil, es tu vida, es fútbol y estar en la Selección es lo máximo para mí y para un futbolista. He disfrutado y lo he defendido al máximo. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y de hacer feliz a tanta gente. Dar las gracias a todos y de haber disfrutado tanto de la Selección», añadió

El capitán de la Selección, Álvaro Morata, se deshizo en elogios hacia el lateral de Los Palacios: «Muy bonito. Es el jugador con más título de la historia de la Selección. Se lo he dicho siempre a él en persona que también era el único de esta generación que sabía lo que era ganar. Nos ha enseñado y nos ha convencido de que se podía ganar. Le echamos mucho de menos».