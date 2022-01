Matteo Berrettini se ha convertido en uno de los tenistas de moda en los últimos meses en el circuito ATP. El tenista italiano, flamante semifinalista del Open de Australia ante Rafa Nadal, cuenta con resultados suficientes como para considerarle una alternativa al Top-5, lugar que pisará más temprano que tarde y del que, merced a sus cualidades marcadas, amenaza con no salir. Sin embargo, además de un saque demoledor y una derecha digna de un grande, Berrettini se ha desmarcado con otra característica, la de tenista ‘anti-español’, que adquiere una importancia especial debido a su duelo con Rafa.

La Armada llegaba al Open de Australia con una incógnita, la del estado físico y de rodaje de Nadal, que ya sido despejada a base de partidos ganados, y varias alternativas que amenazaban, si se daban las condiciones, con dar la sorpresa y llegar lejos en el torneo. Debido a lo caprichoso del cuadro y a la deportación de Novak Djokovic con este ya sorteado, Pablo Carreño y Carlos Alcaraz se hacían con ese hueco del que poder sacar petróleo en forma de un –nuevo– gran resultado en Grand Slam.

Sin embargo, en ambos casos apareció Berrettini para poner freno a sus posibilidades y ser él el que avanzara hacia unas semifinales que hubieran sido un resultado descomunal para cualquiera de los dos tenistas españoles que entrenan en Equelite. En tercera ronda y en uno de los mejores partidos que se han visto en este 2022, Alcaraz llevó al límite a Berrettini en un partido en el que el italiano se hizo con las dos primeras mangas pero la sensación del tenis mundial respondería con las dos siguientes para forzar la quinta manga.

En un alarde de talento y resiliencia, Berrettini, con una torcedura de tobillo, demostró que su mentalidad está en el top de la de los nuevos talentos –junto con la de Medvedev– y se sacudió las incomodidades producidas por el tenis de Alcaraz para apartarle del torneo en un supertie-break en el que no dudó lo más mínimo, sumando su primera víctima española en el Open.

Tras esta ronda, esperaban los octavos, donde Pablo Carreño sería un escollo a tener muy en cuenta, debido a su regularidad en los Grand Slams. De nuevo un español y de nuevo un partido apretado, que Berrettini en esta ocasión pudo solventar en dos sets con tres finales apretados en los que marcó la diferencia su servicio –28 aces–, arma de destrucción masiva en pistas rápidas como las de Melbourne Park. El 7-5, 7-6, 6-4 final lanzaba a Matteo ante los ocho mejores del torneo, donde también iba a saber sacarse de encima al renacido Monfils.

Nadal puede vengar a sus compatriotas

Caprichos del destino, para que Berrettini iguale su mejor resultado en un Grand Slam –finalista en Wimbledon 2021– tendrá que derrotar a un tercer español, un Rafael Nadal que no está por la labor de dejar que el italiano complete su triplete particular en el Open de Australia. Para ello, Rafa se sabe la táctica, que puede ser la misma que buscó ante Shapovalov –jugar exageradamente al revés del rival– y a partir de ahí, hacer gala de su experiencia y de la ventaja moral que pueda suponerle su victoria clara –en el US Open 2019– en el único precedente entre ambos.