El apellido Schumacher abre puertas en el mundo del automovilismo pero también pesa. Y ya se sabe, las comparaciones son odiosas. A ellas no sólo tiene que hacer frente Mick Schumacher, también David, que es el hijo de Ralf. “No sé cómo sería si mi nombre no fuera Schumacher. Crecí así y me acostumbré. ¿Maldición o bendición? Creo que ambos”, ha reconocido el sobrino de Michael en Speedweek.

“No es nada molesto. Desde que conduzco en Fórmula 3, casi nadie me reconoce y puedo vivir mi vida como quiero. Tengo paz y tranquilidad, puedo ir a comer normalmente”, ha proseguido.

David Schumacher sabe que no sería así si estuviese compitiendo en una categoría superior. Así pudo comprobarlo durante una cena con su primo Mick después tras una carrera de éste en Fórmula 2 en Budapest. “De repente había 15 personas alrededor de nuestra mesa”, ha contado.

Ahora David Schumacher puede ver más a su primo. “Mick se ha vuelto mucho más abierto, desde que entro a Fórmula 1 nos vemos más a menudo”, ha añadido. Ambos fueron a correr juntos a una pista de karting tras el Gran Premio de Bélgica, algo a lo que también ha hecho alusión: “Nos divertimos mucho y jugamos un poco. Nuestra relación es buena”.

David Schumacher sueña con coincidir en Fórmula 1 con Mick. Ya lo hicieron una temporada en karting y el hijo del Káiser demostró tener sus genes: “Con la familia uno se enfrenta mucho más fuerte. Tuvimos una temporada juntos en el karting, fue el año de mi debut en la categoría junior. Fui más rápido que él en una carrera bajo la lluvia. Lo pasé en la última vuelta, y en la siguiente curva me chocó por la espalda, tenía muchas ganas de ganarme”.

La opinión de Ralf sobre el documental de Michael Schumacher

El que sí coincidió en Fórmula 1 con Michael Schumacher fue su padre Ralf. El alemán ha hablado recientemente sobre el documental que ha visto la luz sobre su hermano. “No estuve involucrado. Pero creo que se ha hecho muy, muy bien, al menos en términos de automovilismo y deporte. También muchas percepciones privadas, de la familia, especialmente los niños y la madre. Creo que es verdaderamente genial, muy abierto”, ha comentado Ralf Schumacher al respecto en Sport1.

El padre de David también habló días atrás de la presión por parte de la prensa que vivieron tanto él como Michael Schumacher: “En ese momento éramos tan conocidos como Helmut Kohl (presidente de Alemania). No podíamos ir a ningún sitio. Había mucha prensa sensacionalista. Fue lo mismo para mí. Pensé para mí mismo: Seré muy feliz cuando esto termine en algún momento”.

Lo que Ralf Schumacher recuerda con más cariño es su infancia junto a Michael: “Tuvimos una infancia encantadora, pasamos mucho tiempo juntos. Estábamos deseando que llegara el invierno, cuando la pista de karts estaba cerrada y teníamos más tiempo para nosotros. Aquello era realmente genial. Lo pasamos muy bien juntos. Viajábamos a los lugares más bonitos del mundo. Fueron buenos tiempos. Pero tenemos seis años y medio de diferencia. Michael se fue pronto de casa. A los 16 ya se había ido para seguir aprendiendo. Entonces, yo sólo tenía diez años”.

También el tiempo que coincidieron juntos en Fórmula 1. “Desde el principio trabajó conmigo. Eso fue muy útil. Practicamos adelantamientos. En la Fórmula 1 fue un poco diferente, pero también muy agradable allí”, ha concluido Ralf Schumacher.