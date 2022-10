El Bayern clama contra el Premio Kopa a Gavi

Pablo Martín Páez Gavira fue el ganador del Trofeo Kapa 2022. El jugador del Barcelona fue reconocido como el mejor jugador joven menor de 21 años de la pasada temporada por delante de otros talentos, algo en lo que no parecen estar de acuerdo todo el mundo, concretamente en el Bayern de Múnich. Ha sido su entrenador, Julian Nagelsmann, el que dejó clara su opinión al respecto con el elegido por France Football, que pone por delante a otros dos jugadores que militan en la Bundesliga.

El cuadro bávaro juega este miércoles la segunda ronda de la DFB Pokal ante el Augsburgo y aprovechó la rueda de prensa previa para valorar desde su punto de vista este galardón: «Por supuesto que uno tiene puesto las gafas del club [por el Bayern], pero generalmente también tengo mi propia opinión. Yo habría votado en sentido contrario. En mi opinión, Jamal Musiala y Jude Bellingham han hecho una mejor temporada que el ganador». Nagelsmann tiene claro que ambos futbolistas han hecho mejor temporada que el sevillano y que están por delante actualmente del jovencísimo centrocampista del Barça y la Selección Española: «Desde mi punto de vista, los dos están por delante de Gavi».

Pese a la opinión contraria de Nagelsmann, el entrenador alemán no pone ningún tipo de duda en el potencial que atesora Gavi y los motivos que le han llevado a ganar el premio. «Es un grandísimo jugador, con mucho talento», explicaba y recalcaba que su Trofeo Kopa «no fue inmerecido», destacando también que tiene «una mentalidad extremadamente ganadora para su edad». Eso sí, el entrenador del Bayern insistía en que ve mejores a Musiala y Bellingham, el primero de su equipo y el segundo del Borussia Dortmund, y espera que sus declaraciones no supongan «ningún tipo de pelea» con los culés.

Se ve que el premio Gavi ha sido comidilla en el vestuario del Bayern. Alphonse Davies aprovechó sus redes sociales para dejar claro que él veía como ganador del Premio Kopa a su compañero de equipo Musiala y no a Gavi. «Puede que te hayan negado tu Trofeo Kopa, pero no te negarán el Balón de Oro en el futuro», decían en su tweet en alusión a Musiala, al que no menciona pero al que muestra junto a él en cuatro fotografías.

They may have denied you of your Kopa Trophy, but they won’t deny you of your future Ballon d’Or #GoldenBoy 🙏🏾 pic.twitter.com/8YQXkWuVzw

— Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) October 18, 2022