El Bayer Leverkusen confirma que Xabi Alonso seguirá la próxima temporada

El Bayer Leverkusen ha querido salir al paso de los rumores que han ido tomando forma en las últimas semanas en torno a la figura de su entrenador, Xabi Alonso, y su posible futuro lejos del club alemán. En palabras de su director deportivo, Simon Rolfes, la institución germana está haciendo todo lo posible para conseguir que el técnico tolosarra no haga caso a los cantos de sirena que proceden del exterior y siga ligado, al menos una temporada más, al actual líder de la Bundesliga. Tanto es así, que están convencidos de que Xabi Alonso seguirá siendo su entrenador.

«Sí, estoy seguro de eso», aseguró el director deportivo tras ser cuestionado sobre si Xabi Alonso seguirá la próxima temporada. «Una razón es el contrato, la otra es lo cómodo que se siente él y la familia. Sabe lo que tiene en el club. Sabe que tiene un muy buen equipo y que también tendremos muy buenas perspectivas el año que viene», comentó.

La temporada que está firmando el Bayer Leverkusen no está pasando desapercibida para nadie. Su fútbol ofensivo ha enamorado a toda Europa y los grandes del continente han puesto sus ojos sobre el artífice de esta obra maestra. Y ese no es otro que el ex jugador de la Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich. Además, ya hay al menos dos clubes importantes que se encuentran en búsqueda activa de entrenador para el curso que viene.

Además, en declaraciones con SPORTV1 el director deportivo dejó claro que quieren reforzar aún más el equipo. «Hay jugadores que no queremos que nos dejen. Queremos un equipo absolutamente top. Son cuestiones que los técnicos valoran, como Xabi Alonso, y por las que suelen quedarse con nosotros», afirmó.

El Liverpool, al que une una gran relación sentimental con Xabi Alonso tras tantos años de futbolista en Anfield, es uno de los clubes punteros que busca técnico. Tras la repentina renuncia de Jürgen Klopp a continuar como técnico ‘red’ a partir del 30 de junio, los directivos del club inglés se han puesto manos a la obra a sondear el mercado y un nombre resalta por encima del resto.

El técnico vasco reúne todas las características que tiene que poseer un proyecto que se inicia de cero: juventud, ideas nuevas y un estilo de fútbol atractivo. Si a eso se suma el cariño que existe por ambas partes, el resultado es un cóctel perfecto. Pero, para infortunio ‘red’, parece que Xabi Alonso seguirá en el banquillo del Leverkusen la temporada que viene.

El propio preparador ha sido el primer encargado en no disparar los rumores. Hace poco afirmó que «es normal que se especule con ello, pero yo estoy centrado en el Bayer Leverkusen. Estoy muy contento aquí, con mis jugadores en este momento. Estoy en un gran momento y disfrutando de mi trabajo aquí. Siento cada día y cada partido como un reto», para finalizar confirmando que está viviendo «un viaje precioso. El próximo, no lo sé. Ahora mismo no me importa lo que vaya a pasar en el futuro. Estoy pensando en donde estoy ahora mismo».

El otro equipo que tiene que encontrar entrenador es el FC Barcelona. El nombre del campeón del mundo también ha sido relacionado con el club presidido por Joan Laporta pero el escaso margen de maniobra económica que maneja la institución culé hace complicado que puedan llegar a un acuerdo que satisfaga al tolosarra.

Un soplo de aire fresco

La figura del centrocampista llegó a relacionarse, incluso, con el Real Madrid cuando todo hacía indicar que Ancelotti dejaría el club de Concha Espina para recalar en la Federación Brasileña como seleccionador carioca. Muchos fueron los que veían en Xabi Alonso el reemplazo perfecto para el italiano, teniendo en cuenta además la calidad como técnico que está demostrando y los lazos que le unen también al equipo blanco pero finalmente, el Real Madrid ofreció la renovación a Carletto y el técnico aceptó llevar las riendas de la plantilla dos temporadas más.

Xabi Alonso llegó al Bayer Leverkusen una vez comenzada la temporada pasada, con el equipo rozando las posiciones de descenso a la Bundesliga 2 y consiguió cambiarle la cara completamente. Fue escalando posiciones en la clasificación hasta conseguir clasificarlo para la Europa League, competición en la que ya está en octavos de final y en la que consiguió pasar de fase como primero de su grupo de forma holgada.