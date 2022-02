A Roures no le ha salido bien la jugada con los derechos del Mundial. RTVE ha ganado la subasta convocada por Mediapro tras desembolsar 35 millones de euros, una cantidad que está lejos de los 50 kilos que esperaba ingresar el magnate troskista. Así que finalmente el campeonato del mundo, que se disputa entre el próximo 21 de noviembre y 18 de diciembre, se verá a través de la televisión pública.

Esto no estaba en los planes de un Jaume Roures que siempre enarboló la bandera del comunismo pero que tiene al dinero como principal credo. En el pasado año 2019 Mediapro adquirió los derechos de retransmisión del Mundial de Qatar con el objetivo de sacar el mayor beneficio posible ya que será el primer Mundial que se dispute entre noviembre y diciembre, pero finalmente no ha llegado a los 50 millones que esperaba sacar en la subasta.

Desde un principio Roures comenzó a coquetear con Mediaset, empresa que se retransmitió los últimos Mundiales de Brasil y Rusia, pero que no rentabilizó la inversión por las malas actuaciones de la selección española. El patrón de Mediapro ya intuía la negativa de esta empresa antes de filtrarse el posible interés de Atresmedia, que finalmente tampoco ha querido tirar la casa por la ventana.

RTVE gana la subasta

Mediapro y Atresmedia no han querido inmiscuirse en una subasta que, según informa Vertele, se ha llevado RTVE por 35 millones de euros. Alrededor de 15 kilos menos de los que esperaba ingresar un Jaume Roures al que en esta ocasión el negocio no le ha salido tan bien como esperaba. De esta forma, todos los partidos del Mundial se podrán ver en el ente público a través de todas sus plataformas. Esta cadena no tenía un gran evento futbolístico a nivel de selecciones desde la Eurocopa de 2004.