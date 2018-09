Inda: “Messi ha pedido a Pogba para enero”

Pogba es un viejo deseo del Barcelona y podría llegar en enero El Barcelona podría utilizar la fórmula de cesión más opción de compra obligatoria para no pillarse los dedos con el Fair Play Financiero

A Leo Messi le quedó una pequeña espina clavada este verano. No tuvo nada que ver con lo deportivo, aunque su temporada con el Barcelona y con la selección argentina no pasará a la historia ni rescribirá ningún capítulo de la misma. No. Al delantero blaugrana le faltó un gran movimiento del club culé en este mercado veraniego. Ese tiene nombre y apellido: Paul Pogba.

El argentino considera al francés una pieza fundamental para el Barcelona que debe alzarse en el futuro. Con la marcha de Andrés Iniesta, con su retiro a Asia, el centro del campo blaugrana pasa a tener un vacío abismal que ni la vieja guardia ni los nuevos que ahora se alistan –como el caso de Arthur–, ocupan el espacio de calidad y entrega que daba el de Fuentealbilla.

“Messi ha pedido a Pogba, pero el problema del Barça es el Fair Play financiero”, confirmó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. “Tienen una posibilidad de traer a Pogba en invierno cedido con una opción de compra“, concluyó el director de OKDIARIO.

Es por ello que Leo Messi ha pedido a los dirigentes culés que echen el resto en este próximo mercado invernal. El objetivo no debe ser otro que hacer que Paul Pogba vista la blaugrana a partir de enero, sea como sea. El argentino les pide un esfuerzo para que la temporada no se haga tan larga cuando lleguen los meses decisivos allá por febrero. La llegada del francés daría un salto excelso en la medular, sumados a referentes ya consagrados como Rakitic y Busquets.

El Can Barça saben de la dificultad de la operación. El Manchester United de José Mourinho no podrá fácil la marcha del mejor jugador que tienen actualmente en plantilla, reciente campeón del mundo con Francia. De hecho, el Barcelona tampoco puede hacer esta temporada un gran desembolso debido a las varias operaciones que ya ha llevado a cabo este verano. Es por ello que los culés apostarían por una cesión con opción de compra obligatoria la próxima temporada, algo que permitiría pasar el gasto de su fichaje a la próxima campaña para así no tener que lidiar con problemas con el Fair Play Financiero. Sistema similar al que usó el PSG con Kylian Mbappé.

Todo en el aire

Los rumores que ligan a Paul Pogba con el Barcelona se remontan desde hace ya varias temporadas. Quizá esta última fue la que mayor incidencia tuvo. Sus desavenencias con Mourinho y su deseo de cambiar de aires le parecía acerca este verano a la Ciudad Condal pero todo se esfumó cuando cerró el mercado. Aunque es el propio jugador el que sigue dejando la puerta abierta en cada entrevista: “Mi futuro está actualmente en Manchester. Todavía tengo un contrato, estoy jugando allí en este momento, pero quién sabe qué sucederá en un futuro cercano”.