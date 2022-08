Barcelona – Valladolid en directo online: El partido de la Liga Santander, en vivo hoy

El Barcelona recibe al Valladolid en el Camp Nou para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 3 de la Liga Santander. Los de Xavi Hernández quieren la segunda victoria consecutiva después de haber ganado a la Real Sociedad hace una semana. Por su parte, el equipo que dirige Pacheta quiere sumar sus tres primeros puntos de este curso tan especial en el que han regresado a la máxima competición continental. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Barcelona – Valladolid.

Barcelona – Valladolid, en directo

Minuto 34

Mueve la bola el Barcelona con Pedri y Gavi, pero le cerró bien el Valladolid y robaron el cuero, pero imposible montar el contragolpe.

Minuto 32

Se reanuda el encuentro en el Camp Nou.

Minuto 30

¡El colegiado detiene el encuentro para hacer la pausa de hidratación!

Minuto 29

Sigue teniendo el control absoluto del balón el cuadro azulgrana, que quiere hacer el segundo lo antes posible para seguir encarrilando el choque. El Valladolid no encuentra la vía para poder, aunque sea, montar un contragolpe.

Minuto 26

¡A punto de hacer el segundo gol el Barça! Ahora fue Raphinha el que intentó el gol, pero cruzó demasiado su disparo.

Minuto 24

¡Goool del Barcelona! ¡Goool de Lewandowski! Otra llegada del Barça en la que Pedri hizo un cambio de banda hasta Raphinha, que no dudó a la hora de colgarla al segundo palo. Ahí apareció Robert Lewandowski para meter el pie y mandar el cuero al fondo de la red.

Minuto 22

¡¡Al largueroooo!! Gran acción de Lewandowski, que terminó dándosela a Dembélé. El Mosquito controló y se sacó un zurdazo que estrelló en el travesaño de la portería del Valladolid. Está resistiendo como puede el conjunto pucelano.

Minuto 20

¡Despejó Masip! La tuvo Raphinha ahora pero se topó con el guardameta formado en La Masía. Nuevo córner para los culés que acabó en nada.

Minuto 19

Nuevo saque de esquina a favor de los locales tras un disparo de Lewandowski que fue desviado por un rival. El balón al área lo despejó Sergi Guardiola

Minuto 18

Otro córner que tuvo el Barça pero del que no sacó nada.

Minuto 16

Nueva llegada de los culés. Ahora Gavi tardó mucho en decidir si chutar a portería o qué hacer y finalmente consiguió un córner que el Barça desperdició por sacarlo en corto.

Minuto 15

Sigue moviendo la pelota el Barça, dominando el control del encuentro y buscando ese primer gol con el que abrir la lata.

Minuto 12

¡¡Al palooooo!! Llegó Balde hasta línea de fondo y puso atrás un balón que no encontró a un compañero. En la segunda jugada un balón colgado al área lo mandó Lewandowski al palo tras un buen testarazo. Intentó coger el rechace pero no pudo el delantero polaco.

Minuto 10

Saque de esquina que puso Raphinha y Lewandowski ni llegó.

Minuto 9

Pase en profundidad de Raphinha a Gavi y el canterano consigue sacar petróleo con otro córner.

Minuto 6

Nuevo saque de esquina para Barça. Otra vez lo ejecutó Raphinha y Masip salió para repeler con los puños el cuero.

Minuto 5

Primera llegada del Valladolid. Colgaron una falta al segundo palo, Joaquín golpeó con la cabeza y Sergi Guardiola no llegó a rematar el cuero, que acabó en manos de Ter Stegen.

Minuto 4

Nuevo córner a favor del Barcelona. Ha salido con muchas ganas el conjunto culé. Lo sacó Dembélé y esta vez lo despejó la zaga vallisoletana. Acabó disparando Pedri desde la frontal del área y el cuero se fue a las nubes.

Minuto 2

Buena jugada de Raphina, que se llevó a dos rivales y consiguió un córner. El saque de esquina lo puso en el área el propio futbolista y Koundé consiguió rematar, pero muy flojito.

¡Rueda el balón!

Ya está en juego el Barcelona – Valladolid en el Camp Nou. Sacó de centro el cuadro pucelano.

¡5 minutos!

Restan 5 minutos para que comience el partido en el Camp Nou. Los jugadores saldrán al verde en breves momentos para hacer el pasamanos habitual, sacarse las fotos de equipo y posteriormente los capitanes participarán en el sorteo de saque y campo. Esto está a punto de arrancar y hay que prepararse para ver un buen partido de fútbol y el debut de Jules Koundé como futbolista del Barça en partido oficial.

Ansu Fati

Uno de los futbolistas a los que está tratando con mucho mimo Xavi Hernández es a Ansu Fati. Las continuas lesiones han hecho que le lleven con tranquilidad y ahora parece haber ganado masa muscular y haber dejado atrás todos esos problemas físicos. Ya ha dejado grandes detalles en los minutos que ha jugado y uno de los que más sonríen con estas noticias es Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar 2022. Todos los detalles, aquí.

Lewandowski es la amenaza

Después de anotar un doblete contra la Real Sociedad hace una semana, Robert Lewandowski llega a este encuentro como la gran amenaza para el Real Valladolid. Con Raphinha, Ansu Fati, Dembélé y compañía, el delantero polaco es el mayor peligro de los de Xavi Hernández. Puedes leer la mejor previa de este Barcelona – Valladolid, pinchando en el siguiente enlace.

La Champions League

Al Barcelona le ha tocado un grupo bastante complicado en la Champions League. Los hombres de Xavi Hernández tendrán que enfrentarse al Bayern de Múnich, Inter de Milán y Viktoria Plzen. Los culés tienen en el recuerdo lo sucedido el curso pasado cuando fueron eliminados en la fase de grupos y fueron de rebote a la Europa League. El vídeo del análisis de Marcos López, pinchando en este enlace.

Xavi, al habla

Xavi Hernández compareció en la rueda de prensa previa al Barcelona – Valladolid este sábado. El técnico azulgrana repasó la actualidad del club culé y habló acerca del mercado de fichajes, su admiración por Pacheta, Ter Stegen, Alejandro Balde, la Champions League, la Liga o Bernardo Silva, entra otros asuntos. Lee todas sus declaraciones pinchando aquí.

Entradas baratas

El Barcelona se está preocupando de volver a llenar el Camp Nou y de hacer caja. Es por ello que han sacado paquetes de entradas al 50% de descuento para varios partidos y así ofrecer a los aficionados la posibilidad de ir a varios encuentros por menos dinero que adquiriendo las localidades de forma individual. Además, los residentes catalanes tendrían un 40% de descuento también. Todos los detalles, pinchando en este enlace.

La ayuda de Tebas

En las últimas horas muchos se siguen preguntando cómo ha sido el Barça capaz de inscribir a Koundé sin haber vendido a Frenkie de Jong, Aubameyang o Memphis Depay. Joan Laporta presentó un aval, pero que al no ser SAD debería haber consultado a sus socios. Existen muchas dudas sobre todo esto y se habla de ese favor que Javier Tebas ha hecho a la entidad azulgrana. Toda la información, pinchando en este enlace.

Koundé, inscrito

La gran noticia en Can Barça llegó este sábado, cuando se hizo oficial que el club azulgrana conseguía inscribir a Jules Koundé. Había cierto nerviosismo porque pasaban los días y no conseguían vender a nadie, por lo que el central francés no parecía poder ser inscrito en la Liga, pero finalmente todo ha cambiado y hoy debutará como titular ante el Valladolid. Toda la información, pinchando en este enlace.

La convocatoria

Xavi Hernández confeccionó la lista de convocados para el choque frente al Valladolid correspondiente a la jornada 3 de la Liga Santander y destaca la presencia de Jules Koundé, al que el Barcelona ha podido inscribir este sábado por la tarde. Los que no están en la convocatoria son Sergiño Dest ni Martin Braithwaite, que no cuentan para el técnico culé. La lista de convocados al completo del cuadro azulgrana, pinchando aquí.

Alineación del Valladolid

También conocemos a los once futbolistas escogidos por Pacheta para tratar de asaltar el Camp Nou y conseguir el primer triunfo de los pucelanos en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Masip; Luis Pérez, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero; Aguado, Monchu, Kike Pérez, Anuar, Iván Sánchez; Sergi Guardiola.

Hay once del Barça

Tenemos alineación del Barcelona ya. Xavi Hernández ha elegido a los futbolistas con los que saldrá al césped del Camp Nou para intentarse llevar los tres puntos. Destaca una nueva suplencia de Jordi Alba. Este es el once del cuadro azulgrana: Ter Stegen; Araújo, Eric García, Koundé, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembélé, Lewandowski.

Dónde ver en TV el Barcelona – Valladolid

El Barcelona – Valladolid de la jornada 3 de la Liga Santander se podrá seguir en directo a través del canal de Dazn. Habrá que recurrir a la aplicación de esta plataforma o también mediante Movistar+ si se tiene contratado el paquete de la Liga. Si no se dispone de ello, en OKDIARIO narraremos en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del choque que se disputa en el Camp Nou.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo online del Barcelona – Valladolid correspondiente a la jornada 3 de la Liga Santander que se disputa en el Camp Nou. El conjunto azulgrana llega a este encuentro tras haber ganado a la Real Sociedad, mientras que los pucelanos buscan sumar sus tres primeros puntos de la temporada. ¡Queda una hora para que el choque arranque!