Xavi: «Estamos convencidos de que mañana Koundé estará»

Xavi Hernández atendió a los medios antes del partido que enfrentará al Barcelona con el Valladolid, en el Camp Nou. El conjunto culé cuenta con las dudas sobre la presencia o no de Koundé, que parece que podrá estar inscrito para entonces. Por otro lado, el técnico no descartó la posibilidad de que lleguen más jugadores en los días que quedan de mercado, así como que se produzcan varias salidas.

Similar al Rayo

«Desde el staff somos admiradores de Pacheta. Me ha sorprendido como entrenador, que es ofensivo, valiente, sin complejos. El equipo es como él, trabajador y noble. Lo vimos en el Pizjuán. Se atreven, no regalan balones, presionan arriba… Tienen muchas variantes y estamos ante un equipo que trabaja muy bien. Es difícil. Esperemos que no sea similar al del Rayo. Hay que salir en tromba para hacer un gol cuanto antes».

Koundé

«Sí, al final son negociaciones con la Liga. Estamos convencidos de que mañana Jules estará con nosotros. Este es el resumen de todo».

Champions

«Intentaremos ganar a cualquiera. Nos ha tocado un grupo difícil, el más difícil de los últimos 10 o 20 años, pero estamos en condiciones de competir. Hay una ilusión muy grande y hay que competir por todo. El reto es pasar de grupo, pero vamos a por él.».

Fichajes

«Hay diferentes escenarios. Vamos a ver donde estamos cuando se acabe el mercado. Tengo ganas de que termine por ver qué plantilla tenemos y dónde estamos y trabajar con los que estén. Pueden pasar muchas cosas todavía y estamos ya en competición, pero hay que adaptarse y que termine lo antes posible».

Aubameyang y Memphis

«No descarto nada: ni que salga Memphis, ni Auba, ni que se queden. Están en el mercado, como la mayoría y pueden pasar muchísimas cosas. Lo contemplo todo. Vamos a ver en qué situación estamos».

Balde

«Vamos a ver mañana. Está jugando muy bien. Tiene mucho potencial físico. Es capaz de crear superioridad por su banda y la exigencia del Barcelona te hace jugar bien un día y otro. No es fácil».

Ter Stegen

«Tiene un liderazgo distinto, desde la profesionalidad, seriedad, orden… No se le oye mucho, pero cuando habla se hace escuchar. La temporada pasada estaba menos valorado y nos salvo varios partidos. En esta está al nivel que tiene que estar el portero del Barça, con paradas trascendentales. A mí me gusta y me convence».

Pablo Torre

«Hablé con él. Hacemos bien si se queda, aunque es difícil tener minutos, pero puede tenerlos. Aquí puede aprender más. Es un año de adaptación futbolística. Es todo más profesional, pero es un año de aprendizaje. Puede ser un futbolista de futuro y entrando en las convocatorias. Es bueno que se quede en el Barça».

Criterios de la Liga

«Nosotros no vamos a adulterar nunca la competición en la situación en la que estamos. Ha sido complicado inscribir a jugadores y estamos convencidos de que lo podremos inscribir. Es un tema de números. La Liga no va a hacerlo tampoco con el Barça».

Bernardo Silva

«Nunca se pierde la esperanza, pero va a ser difícil. No va a ser fácil porque tiene que haber salidas por nuestra parte. Honestamente, lo veo muy complicado».

Laterales

«Viendo la proyección de Balde y Jordi tenemos el lateral izquierdo cubierto. En el lateral derecho no tenemos uno de demarcación natural, excepto Dest, pero ya conocéis mi postura y la del club. La intención del club es reforzarse en el lateral derecho».

Decide él

«Bueno, en parte sí. Por el límite salarial y lo que intentamos es que dependa de lo futbolístico. Lo que intentamos es lo mejor para el club. A partir de aquí vemos los salarios y lo mejor para el club».

Braithwaite

«Es un jugador que tiene contrato y depende de lo que quiera hacer él. Sabe que no cuento con él y que la mejor opción era una salida. Dependerá del mercado, las opciones de tenga él, pero ya sabe mi postura».

Piqué

«Sí. Hemos hablado. Le fui claro, que nos reforzaríamos y que habría mucha competencia. Llevamos dos partidos, en mayo podremos valorar. Hay que ver el rol, las sensaciones, los entrenamientos, como compite… Hay competencia para cualquier jugador de la plantilla».

Ansu Fati

«Estamos en el buen camino. Marca diferencias saliendo media hora. Es un proceso por el bagaje de lesiones que lleva. Marca diferencias y lo veo bien. Intentamos seguir un proceso y vamos a ir con pies de plomo con él.».

Cambios de sistema

«Hay diferentes soluciones para no acabar con el mismo sistema. Dependerá de los escenarios, del rival, de los jugadores que utilicemos… Depende de muchos factores. Tenemos muchas variantes y es bueno».

Marcos Alonso

«¿No me has escuchado? Son todos los escenarios posibles. Valoraremos dónde estamos, lo que hay y no podemos dar nada por hecho».