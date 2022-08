El Barcelona se mide al Valladolid, en la jornada 3 de la Liga Santander, y Xavi ha escogido a los jugadores que saldrán de inicio. Pocas sorpresas en el equipo que presentará en conjunto culé en el Camp Nou, con la principal novedad de que Jules Koundé será de la partida. Se estrenará con la elástica barcelonista en partido oficial el francés y lo hará como titular. Además, destaca también la nueva suplencia de Jordi Alba, por segundo partido consecutivo. Busquets y Raphinha vuelven de inicio, mientras que se caen Ferran Torres, De Jong y Christensen, este último está descartado por un proceso febril.

El once oficial del Barça contra el Valladolid es el siguiente: Ter Stegen; Araújo, Koundé, Eric García, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembélé y Lewandowski.

El Barcelona busca su segunda victoria en la Liga Santander, la primera en casa, y lo hace ante un recién ascendido. El Valladolid de Pacheta no ha comenzado de la mejor manera posible, con un punto de seis posibles, aunque llegan después de un valioso empate en el Pizjuán la pasada jornada. No pueden dejarse más puntos como locales los de Xavi contra rivales, a priori, sencillos, después de no ser capaces de ganar al Rayo en su estreno liguero hace dos semanas.