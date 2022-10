El Barcelona sigue teniendo en el punto de mira el fichaje de un lateral derecho de cara al futuro. El deseo de la dirección deportiva es prescindir de Sergiño Dest siempre y cuando el Milan no haga efectiva la opción de compra que tienen por él. Interrogantes tienen sobre su cabeza otros jugadores como Héctor Bellerín o Sergi Roberto, ambos con contrato hasta 2023. Pese a sus minutos como lateral diestro, tanto Jules Koundé como Ronald Araujo son centrales en la cabeza de Xavi Hernández por lo que se busca nuevo inquilino: gusta el africano Stephane Singo, del Torino.

Nada tiene que ver en este interés, que en estos momentos el Barça cuente con tres jugadores que han tenido minutos en esa posición esta temporada entre su terna de lesionados. Bellerín, el último en caer, sufre una lesión en el sóleo que le tendrá alguna semana más lesionado. Araujo pasó recientemente por el quirófano y estará out hasta finales de noviembre y principio de diciembre. Por último Koundé, el más utilizado en esa posición, también está de baja por una lesión en el bíceps femoral.

De hecho en la última jornada ante el Mallorca, Xavi contó con Alejandro Baldé como lateral diestro por delante de Sergi Roberto. El canterano es zurdo y el mediocentro no estaba físicamente al cien por cien. En principio, el veterano es la opción más óptima para esa posición en estos momentos.

Pese a esta circunstancia, no es esto lo que lleva al Barça a estar mirando al mercado en busca de un lateral diestro. En el club tienen claro que Sergiño Dest no encaja en los planes de Xavi, principalmente por una cuestión técnica. La continuidad de Héctor Bellerín, con contrato hasta 2023, dependerá del rendimiento que pueda dar el español de aquí a final de temporada una vez que supere su lesión. Por otro lado Sergi Roberto, que cuenta también con contrato hasta 2023, no tiene asegurada su continuidad.

Con todo esto, el Barça puede llegar a verano sin laterales diestros en plantilla y es por este motivo por el que están ya recogiendo informes sobre jugadores que encajen en las demandas de Xavi para esa demarcación, siempre y cuando tenga proyección y no suponga un gran desembolso para el club. El portugués Diego Dalot, del Manchester United, es uno de los deseados pero contractualmente puede ser un problema.

En esos parámetros sí se mueve, según Sport, el nombre de Stephane Singo. El costamarfileño es uno de los productos de la cantera del Torino. A sus 21 años ya suma 80 partidos oficiales con el primer equipo y se ha convertido en una pieza clave del equipo. La temporada pasada se consagró jugando 36 partidos y logrando tres goles y cuatro asistencias. Este curso suma una asistencia en siete partidos. Cabe destacar que con los italianos juega como carrilero, con tres centrales a su espalda.

Singo acaba contrato este próximo verano aunque el Torino guarda una opción preferencial para renovarle su contrato. En el Barça se considera un perfil interesante, de futuro, que por su condición física puede dar un plus por ese costado a Xavi. De lograr un precio asequible, ahora mismo tasada en 15 millones de euros, podría ser el hombre elegido por la secretaría técnica culé para reforzar la banda derecha.