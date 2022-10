Con la marcha de Leo Messi el Barça no sólo perdió a una leyenda y su jugador más diferencial en la última década, sino también a uno de los mejores lanzadores de faltas de la historia. Desde que el argentino hizo las maletas, entre lágrimas, para marcharse al Paris Saint Germain en el verano de 2021, el cuadro culé no ha encontrado un futbolista que le reemplaza con garantías en ello: el Barça no ha logrado ni un gol de libre directo desde entonces.

La marcha de Leo Messi, tras varios años con el control absoluto del balón parado, dejó un vacío gigante en el Barcelona. La seguridad que daba el argentino desde cualquier punto del borde del área dejaba pocas opciones a que fuera otro lanzador el que se encargara de servir el esférico. Desde que recogió el testigo como primer lanzador hasta su adiós en 2021, unos 12 años, el 10 marcó 50 goles con la elástica del Barcelona de libre directo (39 en Liga, cinco en la Champions League, tres en la Copa del Rey, dos en la Supercopa de Europa y uno en la Supercopa de España).

El argentino, que logró este fin de semana su primer gol de falta con el PSG desde que llegara a París hace dos veranos, tampoco había encontrado esa facilidad para transformar goles de falta desde que desligó sus caminos, ya subsanado. Desde su primer gol ante el Atlético de Madrid allá por octubre de 2008 hasta el último ante el Valencia en mayo de 2021 han pasado más de 12 años en los que siempre fue indudable su papel desde cualquier punto del borde del área. En ese tiempo, con Argentina, hizo también siete goles (tres en la Copa América, tres en partidos clasificatorios para un Mundial y uno en el Mundial).

El Barça está en estos momentos en búsqueda activa de un jugador que tome ese rol en la plantilla, y es que son ya 66 partidos desde el último gol blaugrana de libre directo… Xavi Hernández está tras la pista de quién puede ser el elegido o, si bien, toma a varios que pueden cumplir esa función según el perfil desde donde se lance el libre directo. Lewandowski, que ya hizo goles así con el Bayern de Múnich (cinco de los 447 goles que suma), tiene muchas papeletas en los momentos importantes, aunque también se puede ver a Pedri (del que destacan que los practica en los entrenamientos) o Raphinha (con el Leeds logró uno en cada temporada), incluso a Marcos Alonso (cinco goles en toda su carrera).

Entre ellos debe elegir Xavi al sucesor de un Messi que parece inalcanzable en cualquier caso. Messi promedió casi seis goles por temporada desde la campaña 15/16. Logró siete en esa, cuatro en la siguiente, siete de nuevo en la 17/18, su récord en el Barça con ocho en la 18/19 y cayó hasta los cinco y tres en sus dos últimos años, los de mayor decadencia del club. Esos números son difíciles de igualar para los citados, pero con romper la racha sin ver puerta desde el libre directo ya se dará por satisfecho Xavi este curso.