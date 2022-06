En el Barcelona existe cierta inquietud con Gerard Piqué, envuelto en diferentes polémicas y cada vez más implicado en abrir nuevos frentes empresariales al margen de su profesión de futbolista. El técnico azulgrana, Xavi Hernández, ya le ha transmitido su impresiones de cara a la próxima temporada y le ha comunicado que no cuenta con él como titular. Respecto a los negocios del futbolista, el club se encuentra de manos atadas ya que no puede ponerle límites siempre y cuando se cumpla con «el régimen de vida adecuada».

Las últimas semanas están siendo de lo más agitadas en la vida de Gerard Piqué, envuelto en diferentes asuntos polémicos por su reciente separación de Shakira tras más de una década de relación. El central azulgrana dedica gran parte de su tiempo en ampliar sus negocios al frente de Kosmos, un asunto que genera cierto recelo en el Barcelona y sobre el que ya le han intentado llamar la atención en alguna ocasión.

Se trata de un tema complicado que abre el debate de si un club o técnico en particular pueden limitar la actividad extradeportiva de su jugador. Toni Roca, CEO del Sports Law Institute y del despacho especializado en fútbol Himnu, explica que «un club o el entrenador de un equipo de fútbol no pueden castigar con sanciones explícitas a un jugador por ejercer actividades económicas más allá de su profesión dentro del terreno de juego”.

El Barcelona sólo podría limitar su actividad empresarial si ello estuviera recogido en el contrato firmado por Piqué con la entidad azulgrana. «En el caso del Barcelona no contamos con el contrato de Piqué, pero se puede tomar como guía contratos filtrados a la opinión pública como el de Neymar o el de Messi. Es de entender que, en este tipo de cuestiones, no serán distintos al que tiene Piqué. Este tipo de cláusulas suelen ser estándar. Puede cambiar el texto, pero no la esencia”, sostiene el especialista.

El ‘régimen de vida adecuada’

Según Roca, la mayoría de contratos contienen una serie de disposiciones que tienen que ver con el ‘régimen de vida adecuada’. “Son cláusulas que fijan que habrá una dedicación exclusiva, salvo autorización expresa del club. Pero luego amplían que esa autorización no es precisa cuando tales actividades sean ‘compatibles con la práctica del fútbol profesional (…) o con las instrucciones de vestuario’”, sostiene Roca.

Sí se contempla la posibilidad de vetar “actividades que restrinjan el necesario descanso físico”, aspectos en los que Xavi sí tendría mano para ponerle límites a Gerard Piqué u otros jugadores en el caso de asistir a programas de televisión o actos en horarios nocturnos, o eventos que interfieran con el horario normal de entrenamientos. Pero más allá de eso, Piqué podría actuar libremente.

“Más allá de vetos de este tipo puntuales, legalmente no se puede restringir la actividad empresarial de Piqué. El propio contrato de los futbolistas permite que puedan dedicarse a otras actividades, siempre que sean compatibles con la práctica del fútbol -como es el caso de los negocios de Piqué- y ni afecten a su descanso, ni perjudiquen la imagen del futbolista o del club”, finaliza Roca.