El Barcelona da prioridad a Cubarsí y pone en venta a Araujo

El Fútbol Club Barcelona ya ha dado instrucciones a los agentes de Ronald Araujo para que pongan a su jugador en el mercado con un precio de traspaso de 100 millones. La irrupción de Cubarsí y las necesidades de Laporta de hacen caja obligan al Barça a intentar vender al uruguayo, quien tiene ofertas de Inglaterra y del Bayern de Múnich.

Así lo reveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Están pensando seriamente vender este verano a Araújo, que es un jugador top por el que pueden sacar un mínimo de 80 millones. Es joven, está en buena forma y Cubarsí es un jugador que ya está dando garantías plenas para ser su sucesor y permitir que salga Araújo para que la zaga no lo note», dijo el director de OKDIARIO.

Hace mes y medio el Barcelona rechazó dos ofertas del Bayern de Múnich para traspasar a Ronald Araujo (Rivera, Uruguay, 1999) por una cantidad superior a los 85 millones de euros. En aquel momento el central charrúa era sencillamente «intocable» para el club azulgrana que tuvo que hacer un esfuerzo enorme para renovarle la temporada pasada y colocarle la disuasoria cláusula de rescisión de 1.000 millones.

Cubarsí se convierte en el segundo jugador más joven de la historia en ir con Españahttps://t.co/tR6d1EaHbn — okdiario.com (@okdiario) March 15, 2024

Pero de repente apareció Pau Cubarsí. La meteórica ascensión del jovencísimo central canterano (17 años) ha trastocado los cimientos de la planificación deportiva del Barcelona no ya para el futuro, sino para el presente más inmediato. Ronald Araujo no sólo ya no es intocable, sino que es transferible en cuanto alguno de sus pretendientes esté dispuesto a llegar a las tres cifras.

Si Bayern, United o Chelsea, los tres clubes que han mostrado mayor interés en Araujo, alcanzan la mágica cifra de los 100 millones por su traspaso, el uruguayo se convertiría el central más caro de la historia por delante de Gvardiol, que se marchó del Red Bull Leipzig al City el verano pasado por 90 kilos, de Maguire, fichado por el Manchester United por 87, y de De Ligt, que se fue al Bayern por 85 millones.

El fenómeno Cubarsí

El fenómeno Cubarsí, al que nadie es capaz de poner un techo en el Barcelona, ha provocado que Araujo ya no sea tan intocable. El resto lo han hecho las urgencias económicas que tiene el propio Barça para reconstruir el equipo sin saltarse a la torera los límites financieros impuestos primero por la Liga y después por la propia UEFA.

El traspaso de Ronald Araujo, además de una enorme pérdida en lo deportivo para el sucesor de Xavi en el banquillo, supondría un enorme alivio en lo económico para el club azulgrana, que vería como esos 100 millones ayudarían a paliar, aunque sólo fuera en parte, la delicadísima situación financiera del club que preside Joan Laporta.

El central uruguayo fue capital en el Barcelona de Xavi que conquistó la Liga la pasada temporada. Aunque esta temporada no ha rendido al mismo nivel que en las dos últimas, su puesto en el centro de la defensa es fijo, menos cuando el Barça se mide al Real Madrid y Araujo es desplazado al lateral derecho para frenar a Vinicius, quizá el futbolista que mejor haya secado al brasileño en las tres últimas temporadas.

Pero la irrupción de Pau Cubarsí lo ha cambiado todo. Para empezar ha ayudado a Xavi Hernández a su decisión de pasar a otro central como Koundé al lateral derecho y al cuarto central como Christensen al mediocentro. El Barcelona que se ha reconstruido y ya es segundo en la Liga y cuartofinalista de la Champions está jugando con cuatro centrales, aunque dos de ellos reconvertidos.

Araujo tiene mercado

El inesperado rendimiento de Cubarsí, demasiado joven e inexperto para una demarcación tan exigente y compleja como la de central de equipo grande, ha supuesto un auténtico movimiento sísmico en el fútbol español hasta el punto de que el seleccionador, Luis de la Fuente, acaba de convocarle para los dos amistosos que disputará España frente a Colombia y Brasil en el parón de selecciones que acaba de comenzar.

Si Cubarsí sostiene su espectacular rendimiento, no sería extraño verle formar pareja en el centro de la zaga junto a Laporte o LeNormand en la próxima Eurocopa. Visto su rendimiento y, sobre todo, su progresión a nadie extraña que el Barcelona encomiende el futuro de su defensa al canterano y que ponga en el mercado a un central con un enorme valor como Ronald Araujo, que sería titular en cualquier equipo del mundo.