Araujo hace saltar todas las alarmas en el Barcelona: «No sé que pasará»

Ronald Araujo es uno de los futbolistas del Barcelona con mayor cartel en el mercado y que podría salir el próximo verano para salvar la economía del conjunto azulgrana. El jefe de la defensa culé, en caso de salir, provocaría un gran agujero en la zaga y ahora ha hecho saltar todas las alarmas al no saber «qué pasará» el próximo verano. Y es que algunos clubes como el Bayern de Munich estaría muy interesado en hacerse con sus servicios.

«Bueno, yo, obviamente, siempre lo digo que estoy muy contento aquí en Barcelona, llevo bastante tiempo aquí y bueno, después no sé lo que pasará, pero siempre digo que estoy muy feliz aquí», comenta el central del Barcelona. Y es que es el propio jugador el que ve «difícil» que alguien pague el precio de su cláusula, que es de 1.000 millones de euros.

«Estoy muy tranquilo y bastante centrado en la temporada, en poder terminar bien. No empezamos bien pero tenemos dos competiciones que podemos terminar de buena manera», añade el uruguayo sobre las dos competiciones en las que el Barcelona continúa vivo. Pese a que la distancia con el Real Madrid es muy grande, en ‘can Barça’ confían en poder revalidar el campeonato doméstico.

Por otro lado, Araujo ha sido un futbolista en los últimos años que ha estado muy castigado por las lesiones. Unas lesiones que, por fortuna, han quedado de lado esta temporada para poder ser el jefe de la defensa para Xavi Hernández. «Estoy muy bien. Cuando estoy bien físicamente es importante porque eso es importante para mí. Sumo minutos, partidos y estoy contento por eso. A día de hoy estoy jugando en mi posición natural», comenta. «La clave es estar bien fisicamente. Ahí es cuando puedo rendir al 100%. En los últimos meses he cambiado mi forma de trabajar. Invertí mucho en mí y eso ha hecho cambiar», añadió en una entrevista para Sport 890 de Uruguay.

Araujo habla sobre la decisión de Xavi

«La verdad que a nosotros no nos cambió mucho. Confiamos mucho en Xavi y lo que dice, y nos dijo que se quedaba hasta final de temporada e íbamos a darlo todo. A partir de ahí, seguimos trabajando y creyendo en lo que dice, nos va guiando y para adelante», comenta Araujo.

Desde la decisión de Xavi de abandonar el Barcelona a final de temporada, el conjunto azulgrana no conoce la derrota. El equipo ha mejorado notablemente y es por ello que siguen en la lucha con el Girona para alcanzar al Real Madrid. Y es que no descartan ganar el campeonato: «El central no descarta la posibilidad de ganar la Liga: «Creo que, mientras tengamos opciones matemáticas, vamos a pelearla. Quedan muchísimos puntos en juego y vamos a intentar recortar y pelear por el título. Tenemos opciones de pelear por el título».