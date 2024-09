El Barcelona no aprende y calca con Fermín lo que hizo con Pedri

La misma historia de siempre. El Barcelona ha vuelto a caer en los mismos errores del pasado, una serie de acontecimientos que guardan demasiadas similitudes con las que ya tuvo tiempo atrás. La nueva lesión de Fermín López justo en el día que regresaba a los entrenamientos lleva a recordar a Pedri González y su año fatídico tras jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos donde acumuló un gran número de partidos y acabó pagándolo.

El Barcelona, con esto de los lesionados, se está acostumbrando a repetir errores, a forzar antes de tiempo a sus futbolistas ocasionando problemas mayores. En los últimos tiempos, las lesiones han ido intrínsecas a este Barça, siempre rodeado de alguna, también de decisiones contradictorias, de partes médicos que siempre se prolongan. Desde Ansu Fati hasta ahora Fermín, han sido muchos, aunque la de Pedri es la más similar en el Barcelona.

Pedri parece ahora ver la luz después de un tramo de lesiones que se fueron sucediendo, una tras otra, para un total de 10 lesiones desde el verano de 2021, tras haber jugado en una única temporada 72 partidos, entre el Barcelona y la selección española, jugando en verano tanto Eurocopa como Juegos Olímpicos, y tras llegar de nuevo a su club y descansar lo justo.

Desde entonces Pedri ha ido sufriendo lesión tras lesión, problemas musculares aquí y allá, el último en la pasada Eurocopa con España. Lleva desde este verano que parece volver a ver la luz pero han sido tres años de idas y venidas que se interrumpían una y otra vez.

Y esto que le pasa ahora a Fermín no hace más que recordar todo lo que ha vivido Pedri en estos últimos años en el Barcelona. La del curso pasado fue el año debut del centrocampista, no con la carga y responsabilidad que tuvo aquel año el canario, ni mucho menos, pero sí es cierto que no ha tenido descanso. Fue consistente con el Barcelona hasta el final, se fue a la Eurocopa con Luis de la Fuente donde solo tuvo minutos y luego fue capital en los Juegos Olímpicos para traerse el oro España.

De hecho el Barcelona se olía la situación. A Fermín, tras los Juegos Olímpicos, se le dio más descanso que a Cubarsí y Eric García, una semana de vacaciones. Regresó entrenó y Hansi Flick le dio espacio poco a poco, dándole minutos ante el Athletic (27′), Rayo Vallecano (1′) y Real Valladolid (29′). Fue entonces cuando durante el parón le citó Santi Denia para la Sub-21, momento en el que se lesionó y sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo.

Se estimaron entonces tres semanas de baja y Fermín regresó este martes a los entrenamientos, momento en el que ha vuelto a caer lesionado, esta vez de su pierna derecha. Si la lesión anterior era en el recto anterior de su muslo izquierdo, ahora tiene el mismo problema pero en el derecho. Ahora, de nuevo en el punto de partido, otras tres semanas de baja para el centrocampista que ya no regresará a jugar hasta el próximo parón internacional…