El Barcelona golea a la Real Sociedad gracias a otra polémica ayuda arbitral

Otra ayuda al líder Barcelona, que goleó a una mermada Real Sociedad (4-0) para mantener el liderato, esta vez en solitario por delante de sus dos perseguidores. Quintero González condicionó el partido en el minuto 16 con la polémica expulsión de Elustondo al entender que era último hombre, pero sin ver que Javi López estaba a su lado. El Barça, que no salió bien al partido, aprovechó esa ayuda para ganar el partido con mucha facilidad.

Gerard Martín y Casadó, marcando sus primeros goles como jugadores del Barça, marcaron los dos primeros antes del descanso. El tercero lo hizo Araujo y Lewandowski firmó el cuarto. La Real Sociedad hizo lo que pudo y se dedicó a intentar encajar lo menos posible tras la expulsión. El Barcelona mantiene el liderato y ya piensa en la Champions.

El Real Madrid perdió y el Atlético de Madrid ganó, pero eso a Flick le daba igual. El Barcelona dependía de sí mismo para defender el liderato. Una victoria, eso sí, le dejaba como líder en solitario con un punto más que los de Simeone y tres puntos más que los de Ancelotti. Para ello el técnico alemán hizo rotaciones, pero con cabeza. Pedri fue titular. El canario no descansa. Araujo, Gerard Martín, Olmo y Casadó fueron las principales novedades.

Enfrente, el Barça tenía a una mermada Real Sociedad que llegaba sin Oyarzabal, Brais, Sucic, Kubo, Aguerd en el once. Jugadores claves en un equipo con demasiados minutos en la mochila. Y aun así los de Imanol empezaron fuertes. A los dos minutos de partido marcó el primero. Pero no subió al marcador.

Javi López puso un gran centro al área, la defensa culé no la vio venir, Sergio Gómez recibió totalmente solo y con un remate que rebotó en Cubarsí puso el primero. Pero el defensa del cuadro vasco estaba en fuera de juego y tras revisarla el VAR el tanto quedó anulado. Primer varapalo para una Real a la que se venían varios más.

Quintero González cambia el partido

Tuvo el primer gol del partido Pedri a los 13 minutos de juego. Se despistó Remiro al despejar un balón, la pelota tocó en el canario y a punto estuvo de colarse en la red. Pero el partido cambió de manera drástica en el minuto 16. Quintero González en el campo y Pizarro Gómez en el VAR se lo cargaron. Elustondo fue expulsado por roja directa tras entender el colegiado que era último hombre tras un derribo a Olmo y la Real Sociedad se quedó con uno menos.

El VAR volvió a desaparecer en Montjuic y otro polémico arbitraje condicionó el partido a favor del Barcelona. Elustondo fue expulsado, pero no era último hombre. Las imágenes dejan muy claro que Javi López, a su lado, hubiese llegado en carrera para intentar parar a Olmo. Además, la jugada estaba muy alejada del área y no era ocasión clamorosa. Por no decir que el contacto fue muy justo. Pero el VAR no entró y la Real Sociedad quedó perjudicada. Con uno menos todo el partido.

La Real Sociedad sabía que en ese momento se había terminado el partido. Y así fue. Tardó muy poco el Barcelona en ponerse por delante. Fue en el minuto 25. La jugada se inició en el costado derecho con unas brillantes filigranas de Lamine Yamal. La joven estrella culé dejó a dos defensas rivales en el suelo, se la sirvió a Dani Olmo y este de primeras la puso al segundo palo. Allí apareció Gerard Martín para hacer el 1-0 y marcar su primer gol con la camiseta blaugrana.

El 2-0 a favor del Barcelona tardó solamente tres minutos. En el 28 ya estaba todo el pescado vendido. Dani Olmo remató a portería, el esférico rebotó en la pierna de Casadó y sin querer se coló en el fondo de la red. También para Marc era su primer gol. El Barça sentenciaba el partido antes del descanso con muy poco ante una Real con los brazos bajados tras ver como le expulsaban a un jugador en una jugada muy discutible.

Una segunda parte sin emoción

Imanol arrancó la segunda parte dando descanso a Zubimendi y a Barrenetxea. El partido ya había terminado para la Real Sociedad. Turrientes y Mariezkurrena entraban al campo. Quedaban 45 minutos irrelevantes por delante.

El dominio del Barcelona era apabullante. No había color. Rozó el tercero Pedri en el minuto 54 con un tiro espectacular desde lejos directo a la escuadra. El travesaño repelió esa pelota envenenada. Un minuto después sí llegó el tercero. Araujo aprovechó un balón suelto, metió la cabeza y marcó el 3-0. Primer gol de la temporada también para el uruguayo después de varias suplencias.

Movió el banquillo Hansi Flick justo antes de la hora de partido. Eric García, De Jong y Ferran entraron al campo por Cubarsí, Pedri y Raphinha. Y en el minuto 61 llegó el 4-0. Era una fiesta de goles en Montjuic. Araujo remató desde la frontal, la pelota tocó en Lewandowski, que la desvió lo justo, el cuadro culé metió otro más. El delantero polaco con este gol firmaba ya su mejor temporada goleadora con el Barça.

Fermín López y Héctor Fort fueron los dos últimos cambios de Hansi Flick. Descansaron Araujo y Olmo, que no está claro que vayan a ser titulares el próximo miércoles en Lisboa.