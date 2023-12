Xavi Hernández dijo tras la derrota ante el Girona que el equipo estaba en «construcción», pero la realidad es que está en demolición. El conjunto azulgrana no arranca, está en caída libre y volvió a ser el Barcelona de las oscuras noches europeas de la última década. El Amberes, que logró la victoria por 3-2 con los goles de Vermeeren, Jansen e Ilenikhena, volvió a sacar los colores a un equipo a la deriva, sin alma y con la imperiosa necesidad de dar un giro de 180 grados a su delicada situación. La imagen es preocupante.

El Barcelona tenía mucho en juego más allá de los tres puntos. El orgullo y el honor después de la derrota ante el Girona, además de los 2,8 millones de euros que reparte la UEFA por cada victoria en la Champions League. Una cantidad que no era poca para las arcas del conjunto azulgrana. Pero el partido comenzó con sorpresón. Un día más. Si el ambiente venía caldeado en las horas previas al choque, la tensión se acrecentó con el gol del Amberes en el minuto 1 de partido.

Otro partido en el que el Barça empezaba por debajo en el marcador en la primera mitad. Oriol Romeu era titular por primera vez en mucho tiempo con el Barça y la lió en salida de balón. El pivote culé recibió un pase de Iñaki Peña dentro del área y este se la entregó a Vermeeren, que controló y a bote pronto envió el balón al fondo de la red. Xavi Hernández no se lo podía creer.

El partido avanzaba y el Barça no daba ni una mínima señal de resurrección. Y es que a lo mejor Xavi Hernández creía que estaban jugando bien, pero la realidad es que no estaba siendo así. El Amberes estaba aguantando en el marcador y muy cómodos en defensa donde Lewandowski, Lamine Yamal y mucho más Ferran Torres estaban brillando por su ausencia. De hecho, los acercamientos más peligrosos los estaba comandando el equipo belga. Un auténtico esperpento de los azulgranas que se veían incapaces de darle la vuelta al marcador.

No fue hasta el minuto 32 de partido cuando el portero del Amberes hizo su primera intervención. Un centro de Lewandowski con la zurda sin peligro, ni mordiente ni peligro acabó en las manos del portero belga. Pero tres minutos más tarde Ferran Torres volvía a la senda del gol tras una gran jugada a la contra comandada por Lamine Yamal. El jovencísimo extremo español asistió con un gran pase interior para que el ‘7’ azulgrana igualara la contienda.

El VAR salva al Barcelona

Y la segunda parte comenzó igual que la primera. A los cuatro minutos, el Amberes se puso por delante en el marcador tras el gol de Jansen. Koundé despejó mal o mejor dicho no despejó y dejó el balón en los pies del delantero holandés, pero luego el VAR dictaminó que estaba en fuera de juego.

Tres minutos más tarde, el Barcelona espabiló y en uno de sus ataques, Lamine Yamal envió el balón al larguero. Esta vez era el Amberes el que se salvaba de la remontada culé, que tan bien se le está dando esta temporada. Remontó ante el Villarreal, Alavés, Oporto… Y tenía que hacer lo propio en este último partido de la fase de grupos de la Champions.

¡Vaya noche de Romeu!

Y definitivamente Oriol Romeu no tuvo su noche. El centrocampista español, que no jugaba desde hacía dos meses, la volvió a liar en el segundo gol del Amberes. Otra vez en salida de balón el ’18’ se durmió, le robaron la pelota y fue Jansen para adelantar de nuevo a su equipo y poner el 2-1 en el marcador. Xavi no se lo creía y llamaba directamente a Gündogan, Pedri y Cancelo, que habían sido suplentes.

Con la entrada de los tres tenores, el Barcelona mejoró algo, pero tampoco en exceso. Fue el propio Pedri el que tuvo la ocasión de poner la igualada, pero la defensa del Amberes no le iba a regalar el gol como sí había sido al contrario. El canario se presentó sólo ante el portero, pero quiso hacerlo bonito recortando al defensa, pero sin éxito.

Descuento de infarto

Fue en el tiempo de descuento cuando se produjo la locura. Marc Guiu, que demostró tener un idilio con el gol, hizo el gol de la igualada de cabeza tras una gran asistencia de Gündogan. El joven delantero español puso el 2-2 y el Barcelona evitaba el ridículo histórico en Europa. Pero poco le duró la alegría porque nada más sacar de centro el equipo belga, la defensa culé volvió a demostrar el gran agujero que tienen.

Ilenikhena, casi sin quererlo, se encontró con el balón sólo ante Iñaki Peña y el delantero belga no falló a su cita del gol. El Amberes volvía a ponerse por delante sacando los colores a un Barça definitivamente en demolición.