El Barcelona tiene gran parte de su trabajo hecho de cara a esta temporada. Los objetivos marcados tras sellar matemáticamente el campeonato para el Real Madrid pasaban primero por lograr rápido el billete para la próxima edición de la Champions League, ya logrado, y después por acabar la Liga Santander como segundo. Ante el Celta de Vigo puede dar un golpe clave a ese segundo reto de los de Xavi Hernández, más cuando este próximo fin de semana hay un Atlético-Sevilla que puede beneficiarles.

Los culés llegan bajo mínimos, con varias bajas de peso y con la luz de reserva encendida del tanque de gasolina desde hace varias jornadas. No pasa por su mejor momento el Barça de Xavi, es una obviedad desde que el equipo cayó eliminado de Europa y se difuminó cualquier rocambolesca opción del título liguero. Así, en esa tesitura, buscará dar un golpe definitivo a la carrera por la segunda plaza que tanto anhela el entrenador blaugrana desde entonces.

La baja de Sergio Busquets es sin lugar a dudas la más sensible en estos momentos para el Barça. El pivote es desde hace años un jugador insustituible, no hay ningún perfil como él en el equipo, algo que ha confesado Xavi en su última rueda de prensa. Tiene opciones para esa posición, que previsiblemente ocupará un Frenkie de Jong al que no le es nueva esa demarcación.

Con la baja de Busi, Riqui Puig tendrá minutos de inicio ante las bajas de Nico, Pedri o Sergi Roberto, entre otros. No se puede descartar a Dani Alves, al que ya usó el egarense en esa posición, dejando el lateral a Mingueza o Araujo. Van convocados además Álvaro Sanz y Jandro como canteranos con opciones a gozar de minutos en la medular. Recuperará a Ter Stegen bajo palos.

El resto estará apto, también un Ansu Fati que sigue demostrando que está a buen nivel tras su última lesión y que no ha perdido el instinto goleador por el que tanto ha destacado en el Barça. Pese a ello, aún parece pronto para que salga de inicio. Xavi confirmó en rueda de prensa que tiene un plan establecido con él, que no hay motivos para tomar riesgos y que lo cumplirán. Pese a ello, aseguró en un par de ocasiones que está en perfectas condiciones pero que es innecesario forzarle en estos momentos.

El segundo puesto, muy cerca

Su triunfo ante el Betis, no brillante pero sí crucial por el resultado a favor, dejó muy encaminado ese segundo objetivo fijado por parte del club esta temporada. Despojados de esas ensoñaciones por las que aún hablaban del título liguero, el segundo puesto era lo único realista a lo que podía aspirar el cuadro blaugrana. De momento, las jornadas están a su favor y sólo una debacle en estas últimas fechas podría dejarles sin la segunda plaza y el billete para la próxima Supercopa de España.

El Atlético-Sevilla de la penúltima jornada liguera compromete a los dos perseguidores que tienen en estos momentos los culés y facilita el camino hacia ese segundo puesto que ahora tienen bien agarrado. A diferencia del título liguero, esa plaza sí depende estrictamente del Barça de aquí a final de temporada.

El Celta, un peligro para los culés

El Celta de Vigo del Chacho Coudet es sin duda uno de los equipos que más problemas puede dar al Barça. El cuadro gallego juega y deja jugar, es agresivo y estrictamente ofensivo con un esquema que junta a muchos jugadores en los metros finales. De eso se vale el cuadro vigués, que intentará despejar todo lo posible al Barça de la pelota en el Camp Nou. Con la permanencia asegurada, los celestes pueden divertirse sin presión y ninguna plaza mejor para hacerlo como la blaugrana.

Iago Aspas, Denis Suárez, Cervi, Brais Méndez, Galhardo, Beltrán… son muchos los jugadores de buen toque que acumula el Celta con la pelota a nivel ofensivo. No estará Nolito, lesionado, ni el capitán Hugo Mallo, que ya volverá la próxima temporada.