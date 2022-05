Xavi Hernández compareció este lunes en rueda de prensa en la previa del Barcelona – Celta de Vigo de este martes, correspondiente a la jornada 36 de la Liga Santander. El egarense, tras el triunfo ante el Betis, valoró el hecho de lograr el primer objetivo que se marcó a su llegada, el de sellar su clasificación para la próxima edición de la Champions League. En estos últimos tres partidos el punto de mira está en el segundo puesto. También valoró el posible fichaje de Erling Haaland por el Manchester City, dejando claro que de ser así será por «el tema financiero».

Celta de Vigo

«Es una buena prueba para nosotros. Tener el objetivo cubierto para la Champions, nos queda esta segunda posición que nos haría jugar la Supercopa. Es una prueba muy buena, el Celta es muy buen equipo. Su entrenador utiliza un sistema diferente. Muy ofensivo, que quiere la pelota presiona alto. Vienen a salvar la categoría, tienen gente con mucho talento. Gente con capacidad de dominar la pelota. Es una prueba importante. Tenemos que mejorar el juego, jugar mejor y conseguir los tres puntos. Tenemos que mejorar las sensaciones, los resultados están siendo positivos pero tenemos que mejorar el juego».

Pérdidas de pelota

«Todo pasa por no perder la pelota, tenemos que minimizar las pérdidas que nos condicionan el juego. Mentalmente nos toca. Al contrario le están dando oportunidades para ir a la contra, transiciones… Es muy importante no perder la pelota, somos responsables. Esta pulcritud en el juego. Estamos presionando bien. Hacemos una presión tras pérdida muy buena. Creo que tenemos que jugar mejor con la pelota, evitar y minimizar estas pérdidas».

Busquets

«No hay un perfil exacto como Busquets en el equipo. tenemos que buscar el equilibrio cuando no está él. Tenemos varias opciones. Busquets no será eterno. Es importante que la planificación del club vaya también por aquí. El Barça tiene que tener al menos dos posiciones en cada posición, es importante. Hay posiciones que no están dobladas. Es importante una buena planificación a partir de ahora y de cara al futuro».

Fichajes

«Creo que es importante reforzarse cada año. El Barça lo debe hacer cada año. Este año no es positivo porque no hemos conseguido títulos. Nos tenemos que reforzar. Tenemos la situación económica que tenemos. Es difícil, no es fácil, es complicada la situación, de las más difíciles de la historia del club pero debemos reforzarnos, intentarlo. Es una evidencia. A partir de aquí valoraremos lo que podemos hacer entre todos».

Equipo de trabajo

«Estoy muy a gusto con eso, con el presidente estoy encantado, con la dirección deportiva, Mateu, Jordi… Hemos hecho un grupo fantástico. Se respeta mi opinión. Se trata de hacer equipo. Estaré pendiente de todo, lo que se puede planificar y qué se puede hacer. Trabajar, reforzarse, mejor para el año que viene. Aún no se ha acabado la temporada, seguir compitiendo y acabar la segunda posición. Salvaremos una temporada que podría haber sido peor».

Planificación 22/23

«Hemos hecho un diagnóstico futbolístico, luego está el económico, el club está trabajando para poder solucionar esta faceta. Hemos hecho un diagnóstico y somos muy claros en lo que viene el año que viene. Intentaremos hacer todo lo que podemos».

Retos para él

«Clasificarse para la Supercopa, quedarnos en la segunda posición, dependemos de nosotros. Que a falta de tres jornadas estamos clasificados para Champions está bien. No podemos bajar los brazos. Trabajar y seguir insistiendo con este modelo, acabar con buenas sensaciones».

Ansu Fati

«Ansu está bien. Hay que ir con cautela y preocupación después de una lesión tan larga. Le veo contento, le veo feliz. Ha marcado gol, diferencias, para esto está. Estoy contento por él. Quedan tres partidos. Está 100%, pero tenemos un plan hecho para él. Jugar 90 minutos sería un riesgo para él y para nosotros. El plan es claro. Estará al 100%. No hay dudas de que estará bien».

Haaland

«¿Haaland? Muy difícil, para la situación económica, es una realidad».

Confección de la próxima plantilla

«Es difícil variar las opiniones tan marcadas. Soy bastante claro, digo las cosas claras a los jugadores y en las situaciones. Todo lo marca la situación económica del club y veremos cómo lo solucionamos».

Fichajes en verano

«Depende de lo económico. Si miramos una cosa y no puede ir porque no tiene dinero. Todo depende. El guión es fácil, depende del dinero iremos a por una cosa u otra. Es dura la situación pero es así. Es nuestra realidad».

Comparaciones con Koeman

«Aquí no se trata de que triunfe yo, muchas veces utilizando al antiguo entrenador para comparar. Aquí debe triunfar el barcelonismo. Comparan los números de Koeman conmigo, es absurdo. Koeman hizo un gran trabajo y nosotros intentamos hacer lo mismo. Estábamos en una estación muy dura en noviembre. Se donde estoy, aguanto las críticas, creo que hemos mejorado. Mucho. Desde noviembre hasta aquí ha hecho buenos partidos, muy buenos. El equipo ha mejorado mucho. De clasificación también. Eso no es una crítica a Koeman. Cuando en noviembre estábamos mal no era una crítica a Koeman. Ahora se trata de que el Barça reflote. Desde mi primer partido con el Espanyol al último ante el Betis ha mejorado mucho, es una realidad, una evidencia».

Riqui Puig

«Hablamos de jugadores que serán importantes en estos partidos. Cuando los objetivos estén cubiertos hablaremos de todo. Estamos en planificación pero quedan tres partidos. Ya habrá tiempo de hablar de otras cosas».

¿Haaland elige el City por el dinero?

«No diría tanto, no voy a faltar el respeto a otros proyectos. El City lleva un bagaje tremendo, de resultados y títulos. Si lo que estás diciendo pasa habrá sido sobre todo por el tema financiero, no tengo ninguna duda».

Renovación de Dembélé

«Tenemos que adaptarnos a un nivel económico. Dembélé nos está dando muchas cosas, genera mucho, muchas asistencias de gol, genera peligro por la banda derecha. Futbolista diferencial. Le ha faltado quizás el gol. Muy satisfecho y contento por él. El nivel de juego ha sido muy bueno. Ahí hay unas negociaciones, un representante, jugador, club… Vamos a ver. Ojalá se pueda quedar, estoy convencido de que nos ayudará si renueva».

Aubameyang y el gol

«Delante son rachas, marcará goles. Los números de Auba son muy buenos, de Ferran también. Entra bien al área, movimientos a la espalda… seguro que marca en los próximos partidos. Futbolista que nos ha ayudado muchísimo».

De Jong

«Frankie es un jugador que necesita libertad para dividir, le insistimos que vaya al ataque, está a buen nivel. Estoy contento con él, ha dado un paso adelante desde que estamos aquí. El rendimiento haciendo un análisis es muy positivo. Frenkie es más de bajar. No es tan posicional como otros interiores pero nos da mucho».

Jandro Orellana y Álvaro Sanz

«Es un perfil muy de la casa, muy pulcro en este sentido. No pierde la pelota fácil. Tenemos bajas y hemos llamado a ambos. Ojalá que puedan tener sus oportunidades».

Ansu Fati y su control

«Con Ansu y con todo. Trabajamos físico, psicológico, de alimentación… queremos que saquen su máximo para el bien del equipo».