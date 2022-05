Xavi Hernández habló tras la victoria del Barcelona ante el Betis. El conjunto culé logró el objetivo de meterse en Champions y lo hizo gracias a un gol en la última jugada del partido de Jordi Alba. Contento –no es para menos– tras cerrar la presencia del club en la próxima edición de la máxima competición, algo que no parecía sencillo después del malísimo inicio de temporada. Tras lograrlo, compareció en rueda de prensa para analizar la victoria y valorar lo sucedido en una temporada más que complicada para los blaugranas.

Aliviado

«Objetivo cubierto hoy y estoy contento por el esfuerzo y el sacrificio. Es una temporada difícil porque no se consiguen títulos, pero lo intentamos hasta el final. Estamos haciendo un esfuerzo espectacular. Ahora queremos quedar segundos y estoy feliz, sobre todo por los jugadores. Hay que mejorar en el juego, pero nos llevamos tres puntos para el primer objetivo».

Competitivos

«En noviembre nos hacían el empate y nos íbamos para atrás para aguantarlo. La mentalidad ha cambiado. Competimos mejor. Ahora nos vamos para arriba. La dinámica es buena, pese a los partidos contra Cádiz y Rayo. Estamos en la lucha y estoy contento con ello. Jugamos mejor o peor, bien o mal, pero el equipo siempre compite. Tenemos mentalidad ganadora. Nadie nos ha regalado nada».

Mejoría

«Hemos ganado a los primeros 10 clasificados en la segunda vuelta. En muchos momentos jugando de manera excelente. Luego hemos bajado en el juego, no en los resultados, somos competitivos. Perdemos pelotas innecesarias, somos inconstantes en el juego. Hemos de mejorar. Tenemos que ser más fiables en el juego, tener la sensación positiva de no perder balón. Si la pierdes, transmites sensación de incomodidad. Les digo, ‘pierdo una bola, pues las tres siguientes, toca jugar fácil’. Tenemos jugadores que no son pulcros. Pero somos competitivos»

Objetivo cumplido

«Sabemos el diagnóstico, qué nos falta. Quiero competir y ganar títulos pero la situación al noviembre era muy complicada, y la hemos salvado. El Barça seguirá en Champions. Hay que planificar para ganar títulos, no nos podemos permitir otro año sin ganar»

Ansu Fati

«Ansu tiene estrella, nos alegramos mucho por él. Es un jugador diferente. Tiene dos y mete una, aunque tire mal. Incluso pegándole mal, va para dentro. Él necesita una para marcar y otros jugadores necesitan tres o cuatro ocasiones».