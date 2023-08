Barcelona-Cádiz: el campeón estrena nueva casa

El Barcelona vuelve a casa. No al Spotify Camp Nou, que está en obras, sino al Estadio Lluis Companys de Montjuic. El campeón estrena nuevo hogar y tratará de darle la primera alegría de la temporada a su afición. No serán muchos, pero los que asistan desean ver a su equipo vencer a un Cádiz que llega crecido después de vencer al Alavés en la jornada inaugural. Por ello, el conjunto azulgrana, a través de sus canales oficiales ha pedido a sus socios que asistan al encuentro con el objetivo de llenar las gradas. Como nota negativa, Xavi Hernández no podrá contar con Araujo por lesión y con Raphinha por sanción.

Segundo partido de Liga y el Barça ya necesita sumar de a tres. Venir de un pinchazo en la primera jornada de Liga no es agradable y desde dentro del vestuario no quieren pensar en otra cosa que no sea ganar. Todo lo que no sea victoria desencadenaría en una pequeña crisis propia de un equipo llamado a aspirar a todos los títulos a final de temporada. Por ello, Xavi Hernández sacará un once muy parecido al de Getafe, aunque las bajas de Araujo y Raphinha le trastocarán un poco los planes.

Para sustituir al uruguayo, Sergi Roberto estrenará brazalete en partido oficial desde el lateral diestro mientras que el sustituto del brasileño está entre Gavi o Abde. La gran duda de Xavi Hernández. Un Xavi que no podrá sentarse en el banquillo después de ser expulsado ante el Getafe. «No me arrepiento de nada. A veces peco de ser demasiado sincero. Lo vio todo el mundo. En ningún momento le dio en la mano a Gavi», declaró en rueda de prensa.

Un Cádiz en subida

Ya lo dijo también Sergio en rueda de prensa ante los periodistas. El equipo está muy bien y pelearán de tú a tú con el Barcelona: «Vamos con buena confianza, con la flecha hacia arriba y vamos a aprovechar el momento. Vamos con la confianza de saber que si competimos bien somos un rival difícil».

En el apartado de bajas, Sergio González no podrá contar con cinco futbolistas de renombre: Sergi Guardiola, Brian Ocampo, Jorge Meré y Víctor Chust por lesión y Gonzalo Escalante por sanción.