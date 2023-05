El plan de viabilidad del Barça para recuperar su normalidad económica va viento en popa. El club blaugrana tenía que cumplir con unas importantes rebajas que plantearon a la patronal y que debía cumplir antes de que concluyera la temporada. El objetivo no era otro que poder acudir al mercado con normalidad, con la norma 1:1 y no tener que estar pendientes de cálculos matemáticos para ver a quién pueden inscribir o no. Las salidas de pesos pesados, recortes en otras áreas y algún ingreso nuevo, permitirá al Barça cumplir.

Joan Laporta sacó las tijeras y se puso a recortar. El Barça tenía que reducir más de 200 millones en gastos y esto pasaba evidentemente por fuertes cambios en la plantilla, con salidas y ventas, reducciones de coste en otras áreas ajenas al fútbol y nuevos ingresos, fueran cuales fueran. Todo esto para llegar a ese plan de viabilidad que presentaron ante la patronal de Javier Tebas para recuperar la regla 1:1 y reforzar al equipo sin trabas.

La gran masa salarial que tenía el Barça estos últimos años era inviable en las cuentas del club. Actualmente está en torno a los 650 millones de euros y esta debe caer por debajo de los 470 millones que han mencionado en alguna que otra ocasión tanto Joan Laporta como otros directivos.

Las tres salidas de pesos pesados del club esta temporada, con la marcha de Gerard Piqué a final de 2022 y las también anunciadas de Sergio Busquets y Jordi Alba una vez finalice la temporada suponen un importantísimo ahorro salarial para el Barça. Entre los tres, el club barcelonés logra reducir alrededor de 120 millones de euros su masa salarial, un importante pellizco que les acerca varios pasos hacia el objetivo fijado. A esto se sum el adiós definitivo de Antoine Griezmann.

Está por ver si se cierra algún movimiento más en las próximas semanas, con varios frentes aún abiertos antes de arrancar el mercado de fichajes. Cualquier salida beneficiaría estos números y acercarían más aún el objetivo. No son las únicas medidas, ya que también están por ejecutar reducciones en otras áreas como son el balonmano o el baloncesto, las de mayor coste para la entidad, que se podrían traducir en otro ahorro de al menos 20 millones de euros, según Sport.

El Barça tiene como primer paso una vez que reduzca sus gastos y La Liga de luz verde, será inscribir ante la patronal todas las renovaciones, que ahora mismo no estarían inscritas para la próxima temporada. Un caso evidente es el de Gavi, que tuvo que volver a su dorsal del filial a mitad de temporada por los problemas con el límite del club. También están los casos de Ronald Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso e Iñaki Peña. El regreso de Leo Messi tras acabar su vinculación con el Paris Saint-Germain sería el paso siguiente una vez que lleguen al objetivo, que parece más cerca que nunca.