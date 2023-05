El durísimo mensaje de Umtiti sobre Barcelona y Cataluña

Samuel Umtiti no ha dejado títere con cabeza en sus últimas declaraciones sobre el Barcelona y Cataluña. El ex central del Barcelona, aunque todavía con contrato con el club azulgrana, ha recuperado una gran versión en el Lecce italiano, pero aún se acuerda de su etapa en España, que no fue muy buena.

Y es que en esta temporada en Italia, Umtiti considera que ha vuelto a una de sus mejores versiones, pero recuerda a Cataluña como una «prisión»: «Lo único que quería era sentirme apreciado, útil, respetado. Pasé cuatro años en Cataluña en prisión, no solo a nivel deportivo, sino en la vida cotidiana».

«Al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado, jugué a un gran nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal, me di cuenta de que ya nadie creía en mí. En Salento he vuelto a encontrar mi sonrisa y estoy agradecido con eso. Me encanta el idioma, la comida, la moda…», añade el central francés, donde asegura que su intención es la de seguir jugando más años en el Lecce.

Precisamente ha sido en este equipo italiano donde Umtiti ha recuperado la confianza perdida con 22 titularidades: «Fue un desafío para mí. Sé bien que salvarse, por estos lares, vale un campeonato. Está bien, porque en Salento encontré mi sonrisa nuevamente y estoy agradecido con la sociedad por eso».

Ahora, Umtiti se siente importante y con un rol protagonista en esta nueva etapa en Italia: «Ahora solo pienso en evitar el descenso». Pero no descarta un regreso a Lyon, su equipo. «Hace algún tiempo, mi amigo Lacazette vino a verme y pensamos que, antes de retirarnos, sería bueno jugar un poco más juntos».

Descarta al Barça

Por último, Umtiti descarta un posible regreso al Barcelona y evita hablar del tema. Cabe recordar que el francés tiene aún contrato hasta 2026: «Quiero seguir sintiéndome bien, lo logré en Italia. Me encanta el idioma, la comida y la moda…»